Das französische Unternehmen King Colis verkauft im Marstall verloren gegangene Pakete. Die Kunden zahlen nach Gewicht und können vor der Kasse nur raten, was sich darin befindet. Ausgepackt werden teils kuriose Dinge.

Um Steffen Gödecke und die junge Frau, die neben ihm auf der Bank sitzt, hat sich eine kleine Gruppe Menschen versammelt. Im Fokus: Pakete in weißer Plastikfolie. Keiner weiß, was darin ist, und genau darum geht es. Bis Samstag verkauft das französische Unternehmen King Colis im Marstall Ludwigsburg Pakete, die in europäischen Logistikzentren liegen geblieben sind.