Um Klarheit über die Identität des gefundenen toten Jungen zu bekommen, ist das Kind am Montag obduziert worden. Darüber hinaus gibt es weiterhin offene Fragen.
Am dritten Tag nach dem Fund einer Babyleiche in Renningen geben die Ermittlungsbehörden bekannt, dass der Junge obduziert werden soll. Damit soll einerseits zweifelsfrei geklärt werden, ob es sich bei dem Baby um jenes drei Monate alte Kind handelt, das seit Donnerstagabend als vermisst galt. Es soll zum Zeitpunkt des Verschwindens in einem Kinderwagen an der Wohnanschrift der Mutter gelegen haben. In einer groß angelegten Suchaktion fanden Polizeibeamte am Freitagmittag die Leiche eines Babys zwischen Renningen und Malmsheim. Ob es sich dabei um den vermissten Säugling handelt, ist bisher nicht bestätigt. Gleichwohl sagte der Sprecher der Polizeidirektion Ludwigsburg auch: „Den Gesamtumständen nach muss man davon ausgehen, dass es sich um das zuvor vermisst gemeldete Kind handelt.“