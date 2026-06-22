Um Klarheit über die Identität des gefundenen toten Jungen zu bekommen, ist das Kind am Montag obduziert worden. Darüber hinaus gibt es weiterhin offene Fragen.

Am dritten Tag nach dem Fund einer Babyleiche in Renningen geben die Ermittlungsbehörden bekannt, dass der Junge obduziert werden soll. Damit soll einerseits zweifelsfrei geklärt werden, ob es sich bei dem Baby um jenes drei Monate alte Kind handelt, das seit Donnerstagabend als vermisst galt. Es soll zum Zeitpunkt des Verschwindens in einem Kinderwagen an der Wohnanschrift der Mutter gelegen haben. In einer groß angelegten Suchaktion fanden Polizeibeamte am Freitagmittag die Leiche eines Babys zwischen Renningen und Malmsheim. Ob es sich dabei um den vermissten Säugling handelt, ist bisher nicht bestätigt. Gleichwohl sagte der Sprecher der Polizeidirektion Ludwigsburg auch: „Den Gesamtumständen nach muss man davon ausgehen, dass es sich um das zuvor vermisst gemeldete Kind handelt.“

Todesermittlungsverfahren soll Klarheit bringen Neben der zweifelsfreien Klärung dieser Frage ist laut der Polizei zugleich ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das sei in der Ermittlungsarbeit der Polizei in einem solchen Fall ein „Automatismus“, erklärt der Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Steffen Grabenstein. Damit sei keine Aussage darüber verbunden, ob es strafrechtliche Ermittlungen gebe, stellt er klar. Erst, wenn geklärt sei, woran das Baby gestorben ist, werde entschieden, „ob - und wenn ja - in welche Richtung strafrechtlich ermittelt wird“.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Leichenfund in Renningen Toter Säugling aus Renningen wird obduziert Der am Freitag aufgefundene Säugling wird obduziert. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Damit ist zum jetzigen Zeitpunkt auch völlig unklar, ob das Kind gewaltsam zu Tode kam. Die Öffentlichkeit jedenfalls nimmt großen Anteil an dem Schicksal des toten Jungen. Seine Leiche war in der Nähe des Rankbachs gefunden worden. Etliche Bürger hatten entlang des Wegs am Wochenende Lichter mit emotionalen Botschaften aufgestellt.

Umstände des Verschwindens des Jungen sind weiterhin unklar

Gleichzeitig wird im Internet wild darüber spekuliert, wie das Kind zu Tode kam. Offen ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob das Kind gewaltsam zu Tode kam oder ob sich die Eltern zum Beispiel mit einem plötzlichen Kindstod konfrontiert sahen. Die Polizei kommentiert den Inhalt der Spekulationen nicht. Sie verweist statt dessen auf ihre - im Netz für jedermann einsehbaren - Pressemitteilungen. Das bundesweite Medieninteresse ist weiterhin vergleichsweise groß.

Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen schweigt die Polizei weiterhin auch zu den Umständen des Verschwinden des Kindes. Bisher ist lediglich bekannt, dass der Säugling am Donnerstagabend laut der Polizei gegen 23.30 Uhr von Mutter und Vater als vermisst gemeldet worden war. Zum Zeitpunkt des Verschwindens lag es in einem Kinderwagen an der Wohnanschrift der Mutter.

Nachdem das Kind als vermisst gemeldet worden war, sei es zunächst darum gegangen, das Kind zu finden, so Polizeisprecher Steffen Grabenstein. Zu dieser so genannten Gefahrenabwehr sei seit Donnerstagabend ein Großaufgebot an Einsatzkräften, unter Zuhilfenahme von Hubschrauber, Drohnen und Suchhunden, im Einsatz gewesen. Mehr als hundert Helfer von DRK, THW, DLRG, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Am Freitag, gegen 13.45 Uhr, fanden die Beamten den Leichnam eines Babys. Mit dem Ergebnis der Obduktion war am Montag nicht mehr gerechnet worden.