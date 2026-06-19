Vermisster Junge in Stuttgart: Warum die Fahndung nach vermisstem Kind so lange dauerte

Nicht nur Eltern können die Sorge um ein Kind im Vorschul- oder Schulalter ermessen, das plötzlich spurlos verschwindet. Die Fahndung nach einem sechsjährigen Jungen aus Tübingen in der Nacht zum Donnerstag ist auch für die Polizei ein ungewöhnlicher Fall - und ein Lehrstück darüber, wie die Dinge manchmal laufen können. Denn eigentlich hatte die Polizei in Stuttgart den Buben längst aufgegriffen, als er von den Polizeikollegen in Tübingen mit Hochdruck und Hubschrauber gesucht wurde. Wie war das möglich?

Unsere Empfehlung für Sie Vermisstenfall in Ludwigsburg Mädchen verschwindet 1950 im heutigen Blüba: Hoffnung stirbt erst mit der Mutter Mehr als 75 Jahre ist es her, dass die kleine Monika Gwinner nie mehr vom Spielen im Ludwigsburger Schlossgarten zurückkehrte. Nun hat sich ihr jüngerer Bruder bei uns gemeldet. Am Mittwochnachmittag scheint die Welt noch in Ordnung. Gegen 14 Uhr verlässt der Sechsjährige die elterliche Wohnung in der Tübinger Südstadt, vermutlich mit seinem Kinderfahrrad. Doch er kehrt nicht mehr zurück. Wo ist er hin? Zu Freunden, zu Lieblingsplätzen? Keine Spur. Die Sorge wächst. „Der Vater hat den Jungen dann gegen 19.45 Uhr als vermisst gemeldet“, sagt Polizeisprecherin Nina Frech vom zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen. Wenig später läuft die Suchmaschinerie an.

Die Lösung liegt 32 Kilometer Luftlinie entfernt

Die Umgebung wird abgesucht, über der Stadt knattert der Polizeihubschrauber. Gesucht wird ein dunkelhäutiger Junge mit beiger kurzer Hose, orangefarbenem T-Shirt, dunkelblauen Socken, Sandalen. Ein Zeuge meldet sich. Er teilt mit, einen solchen Jungen noch Stunden zuvor, etwa gegen 18 Uhr, im Volkspark an der Ebertstraße gesehen zu haben. Die Suche dort bleibt erfolglos, die Spur verliert sich.

Gegen 18 Uhr ist der Sechsjährige allerdings nicht im Tübinger Volkspark, sondern überraschenderweise 32 Kilometer Luftlinie entfernt. Im Einkaufszentrum Milaneo am Mailänder Platz in Stuttgart fällt der Bub an einer Kasse auf, die Eltern können nicht ausfindig gemacht werden. Der Sicherheitsdienst verständigt die Polizei. Eine Polizeistreife nimmt sich des Jungen an. Zu dieser Zeit ist in Tübingen noch lange keine Vermisstenanzeige erstattet worden. Wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Jungen können die Beamten dessen Identität nicht klären. „Tatsächlich konnte der Junge so gut wie keine Angaben machen“, sagt die Stuttgarter Polizeisprecherin Sandra Hartmann.

Am Morgen finden die Polizeipräsidien zueinander

Wie der Junge nach Stuttgart kam? Am wahrscheinlichsten mit einem Regionalzug. Aber auch das ist bei ihm nicht herauszubekommen. Weil sich der Fall nicht klären lässt, zu dieser Zeit keine Vermisstenmeldung vorliegt und es später Abend ist, wird der Junge gegen 21 Uhr von der zuständigen Stuttgarter Behörde in einem Kinderheim untergebracht. Da ist er zumindest einmal in guten Händen.

Wann das Polizeipräsidium Reutlingen eine interne Suchmeldung für die Nachbarpräsidien in die polizeilichen Systeme veranlasst hat, bleibt unklar. Das Führungs- und Lagezentrum jedenfalls gibt in der Nacht zum Donnerstag, um 1.16 Uhr eine Öffentlichkeitsfahndung über den Presseverteiler heraus. Laut Polizeisprecherin Nina Frech ist eine Ausschreibung in den offiziellen Systemen gegen 4 Uhr vermerkt. Im Stuttgarter Einsatzprotokoll ist bisher nicht ersichtlich, wann man gemerkt hat, dass es sich bei dem vermissten Jungen aus Tübingen wohl um den Fall aus dem Milaneo handelt. Mutmaßlich zwischen 6 und 7 Uhr löst sich das Rätsel. Die Dienststellen gleichen ihre Daten ab.

Happy End. Den Eltern dürfte an diesem Morgen ein schwerer Stein vom Herzen gefallen sein - nach einer mutmaßlich schlaflosen Nacht. Keine Entführung. Kein Gewaltverbrechen. Eltern und Kind wieder glücklich beisammen. Laut Landeskriminalamt hat es mehr als 1500 Vermisstenfahndungen nach Kindern im letzten Jahr gegeben, und die meisten enden zumeist schnell und glimpflich. In diesem Fall zumindest glimpflich.