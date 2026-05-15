Freiburgs OB Martin Horn verdankt seinen klaren Wahlsieg auch seinem Plädoyer gegen die Einwegsteuer. Doch eine Studie aus Konstanz belegt ihren Erfolg.
15.05.2026 - 16:53 Uhr
Für den Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn ist die Verpackungssteuer schlicht ein Bürokratiemonster, das alles nur teurer macht. Nicht zuletzt seine klare Ablehnung der zum Jahresbeginn in seiner Stadt in Kraft getretenen Abgabe dürfte ihm die entscheidenden Prozentpunkte gebracht haben, um schon im ersten Wahlgang der Freiburger OB-Wahl im April den Sieg einzufahren. Doch neue Zahlen aus Konstanz, wo die umstrittene Steuer schon ein Jahr länger erprobt wird, zeichnen nun ein anderes Bild.