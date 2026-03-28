Versammlung von Haus und Grund: So steht es um den Markt für Wohnimmobilien in Stuttgart

Die Kunde kam gut an bei der Mitgliederversammlung des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Stuttgart und Umgebung. Der Markt für Wohnimmobilien in Stuttgart habe sich 2025 deutlich belebt, betonte im voll besetzten Hegel-Saal Gastredner Steffen Bolenz, stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses der Stadt Stuttgart. Im Vergleich zum Vorjahr habe man ein Plus von elf Prozent bei den Käufen (rund 5400 Fälle) verzeichnet, dazu 2,89 Milliarden Euro Umsatz, also drei Prozent mehr. Gar 16 Prozent mehr bebaute Grundstücke (rund 930) seien gekauft worden, was neun Prozent zusätzlich in die Kassen spülte.

Und bei Wohnungs- und Teileigentum erhöhten sich die Daten um jeweils zwölf Prozent: rund 3800 Kauffälle brachten 1,26 Milliarden Euro Umsatz. Und doch sei das deutlich unter den Jahren 2021 und 2022 geblieben, so der Abteilungsleiter Immobilienmarktanalyse und Wertermittlung im Stadtmessungsamt: Der Geldumsatz liege unter dem langfristigen Mittel. Allerdings seien die Transaktionen im vergangenen Jahr erstmals wieder über dem Zehn-Jahres-Durchschnitt gewesen.

„Boom – Korrektur – Stabilisierung!“

„Tragende Säule bleibt das Wohnungs- und Teileigentum.“ Bolenz brachte die Lage der vergangenen fünf Jahre auf den Punkt: „Boom – Korrektur – Stabilisierung!“ Der starke Preisauftrieb bis Mitte 2022 sei niedrigen Zinsen, hoher Nachfrage und Liquidität geschuldet gewesen. Danach folgte eine Korrektur durch Zinswende, Inflation und geringerem finanziellen Spielraum. 2024 bis 2025 schließlich – eine Stabilisierung. Die verlief, je nach Teilmarkt, seitwärts oder mit leichtem Plus.

Die Mitgliederversammlung des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Stuttgart und Umgebung Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Bestand? Reagierte. Er rangiert seit 2022 deutlich unter dem Peak, schloss aber 2025 mit leichtem Plus ab. Und der Neubau? Blieb nahezu stabil. „Er verharrt auf einem hohem Preisniveau, lag 2025 im Mittel bei 8240 Euro pro Quadratmeter.“ Das ist knapp doppelt so hoch wie Eigentumswohnungen im Bestand – dort werden 4240 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Hier nimmt Stuttgart Platz sieben ein, bei Neubau Platz drei im Vergleich der „Big 7“ Deutschlands – neben der Landeshauptstadt gehören dazu Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, und Düsseldorf.

Bremsende Faktoren in Stuttgart

München, teuerste Stadt, ist wiederum Nummer eins bei Bestandswohnungen (8150 Euro/m2) und Neubau (10.500 Euro/m2). Vor der Hauptstadt Bayerns aber führt die Schwabenmetropole bei „Marktaktivität“. Und in Sachen Bodenrichtwerten liegt sie – wie auch bei den Geschossflächen – im Mittelfeld mit 990 Euro/m2 pro Grundstücksfläche, nach Düsseldorf und Köln.

„Stuttgart ist geprägt von kleineren Transaktionen, weniger durch kapitalstarke Investments“, so Bolenz. Für 2026 prognostizierte er „gute Nachfrage bei knappem Angebot“ sowie „wenig Neubau“. Den Markt stütze die Tatsache, dass Käufer und Verkäufer wieder eher zusammenfänden. „Bremsende Faktoren sind 2026 hohe Baukosten, strukturelle Industrie- und Konjunkturrisiken sowie geopolitische und energiepolitische Unsicherheiten.“

Vereinsvorsitzender: „Mietpreisbremse abschaffen“

Politisches hatte auch Joachim Rudolf, Vereinsvorsitzender von Haus und Grund, auf der Agenda. Die Chancen stünden gut, dass bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen im Land die Grunderwerbssteuer abgesenkt werde, zumindest für junge Familien im Ersterwerb. In Sachen Mietpreisbremse wünschte er sich das Modell Schleswig-Holstein: „Einfach abschaffen.“

Joachim Rudolf hatte Politisches auf der Agenda. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Sie schaffe keinen Wohnraum, verwalte nur „vermeintlichen Mangel“. Auch für Stuttgart gelte: Bestandsmieten stagnierten, die Bevölkerung schrumpfe, Wohnungen würden gebaut.

Einmal mehr forderte er eine Fehlbelegungsabgabe. Geschäftsführer Ulrich Wecker unterstrich, dass 2025 der Stuttgarter Eigentümerverein insgesamt rund 18.000 Mal Mitglieder beraten habe. Neben Rechtsberatungen gehe es zunehmend um Themen wie Balkonkraftwerke, CO2-Kostenteilung oder Mieterstromverträge. Positiv bewertete Haus und Grund den geplanten Ausbau und die Dekarbonisierung der Fernwärmenetze. Doch dürfe die Klimaneutralität nicht zur Kostenfalle für Eigentümer und Mieter werden.