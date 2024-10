In Stuttgart wurde seit 2018 eine Fläche von der Größe des Cityrings neu versiegelt. Das ergibt eine Auswertung von Satellitendaten. Das steht im scharfen Kontrast zur Stuttgarter Klimastrategie.

In Stuttgart ist 2024 netto rund ein Quadratkilometer mehr Fläche versiegelt als noch 2018. Das ist ein Gebiet in etwa so groß wie die vom Cityring umschlossene Fläche, also vom Hauptbahnhof bis zum Rotebühlplatz. Das zeigt eine Recherche unserer Redaktion zusammen mit dem Recherchezentrum Correctiv und Vertical52, einem auf die Analyse von Satellitendaten spezialisierten Startup.