Vergessene Orte Lost Places - versunkene Geisterstädte im See

Überall auf der Welt verbergen Seen einstige Dörfer, die im Wasser versunken sind. Vor allem die steinernen Kirchen mit ihren Glockentürmen sind so hoch und massiv, dass sie an die früheren Bewohner erinnern. Wir stellen einige dieser geheimnisvollen „Lost Places“ vor.