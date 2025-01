Er saß in der Cessna, die am Sonntag am Stuttgarter Flughafen verunglückt ist – und liegt jetzt mit mehreren Knochenbrüchen im Krankenhaus. Dass die Landung im dichten Nebel schiefgehen würde, habe er erst spät gemerkt, erzählt der 70-Jährige. Wie geht es ihm?

Christine Bilger 02.01.2025 - 15:42 Uhr

Die Kamera des 70-Jährigen liegt bei der Polizei. „Warum genau, das weiß ich nicht, denn im Nebel sieht man ja nichts, ich habe also keine Fotos gemacht“, sagt der Mann aus dem Kreis Böblingen. Er hat den Jahreswechsel im Krankenhaus verbracht und wartet noch auf eine Operation. Die schweren Verletzungen – etliche Knochenbrüche – hat er sich beim Unfall mit einer Cessna am Stuttgarter Flughafen zugezogen. Er war als Passagier in der Propellermaschine, als diese am südöstlichen Teil des Flughafens eine Bruchlandung hinlegte. Gemeinsam mit einem sieben Jahre älteren Bekannten, der die Maschine gesteuert hatte. Auch der Pilot wurde verletzt, er kam in ein anderes Krankenhaus.