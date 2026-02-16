Der Fall Epstein setzt US-Behörden unter Druck: Namen von Opfern wurden teils veröffentlicht, Ermittlungen unterlassen. UN-Experten sehen die Glaubwürdigkeit der Regierung gefährdet.
16.02.2026 - 16:38 Uhr
Zum Umgang mit den Akten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein haben sich jetzt auch UN-Sachverständige kritisch zu Wort gemeldet. Die Dokumente enthielten "beunruhigende und glaubwürdige Beweise für systematischen und großangelegten sexuellen Missbrauch, Menschenhandel und Ausbeutung von Frauen und Mädchen", erklärten die Sonderbeauftragte für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Reem Alsalem, und weitere Expertinnen am Montag in Genf.