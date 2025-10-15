Zwei Stuttgarter berichten, ihre Solaranlage sei seit Monaten am Netz, doch es gebe massive Verzögerungen bei den Stromzählern. Stuttgart Netze reagiert auf die Kritik.
15.10.2025 - 12:54 Uhr
Wenn Harald Rauber von seiner bisherigen Zeit mit der Solaranlage erzählt, wird deutlich, dass bei dem Plieninger einiges schiefgelaufen zu sein scheint. Bereits im April gingen die Photovoltaik-Zellen ans Netz – aber selbst ein knappes halbes Jahr später kann er nicht behaupten, dass jetzt alles läuft. Stattdessen sagt er, der schöne Sommer sei teils verloren. Finanziell.