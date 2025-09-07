Vespa-Gottesdienst Mit der Vespa Kirche gemeinsam erleben
Der zweite Stuttgarter Vespa-Gottesdienst hat am Sonntag die Rollerfahrer über Stadtteilgrenzen und Jahrhunderte geführt – und viele neue Perspektiven eröffnet.
Vinh An Vu fährt seit 2017 Motorroller. Damals war sie in der Ausbildung in Norddeutschland, im Alten Land südwestlich von Hamburg. Seitdem ist sie Berufungspendlerin. Vor allem aber ist Vinh An Vu Pfarrerin. Im Norden pendelte sie mit dem Roller zu ihrer Gemeinde, heute pendelt sie zwischen den Kirchen in Hedelfingen, Rohracker und Frauenkopf, meist alleine. Wenigstens einmal im Jahr will sie aber den Community-Effekt des Rollerfahrens erleben - und lädt zum Vespa-Gottesdienst ein. Für diesen kommen Rollerfahrerinnen und -fahrer auch mal von etwas weiter weg – wie auch am Sonntag.