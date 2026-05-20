VfB-Fan in Terminnot Blöd gelaufen – Hochzeit statt Pokalfinale
VfB-Fan Sebastian Ruckaberle hat nicht mit dem erneuten Einzug ins Endspiel gerechnet – und eine wichtige Feier auf den 23. Mai gelegt. Darunter leiden nun auch einige Freunde.
VfB-Fan Sebastian Ruckaberle hat nicht mit dem erneuten Einzug ins Endspiel gerechnet – und eine wichtige Feier auf den 23. Mai gelegt. Darunter leiden nun auch einige Freunde.
Rund 30 000 VfB-Fans werden am Wochenende in Berlin sein, um dort eine riesengroße Pokal-Party zu feiern. Wie vor einem Jahr. Damals, beim 4:2-Triumph gegen Arminia Bielefeld, ist auch Sebastian Ruckaberle (36) mit fünf VfB-Kumpels im Olympiastadion gewesen. „Es war ein geiles Erlebnis, das wir nie vergessen werden“, sagt er. Und trotzdem sind er und seine Freunde diesmal nicht dabei. Weil dummerweise am Abend des Finales gegen den FC Bayern ein anderes wichtiges Fest ansteht: seine Hochzeit.