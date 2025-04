Am Freitag steht im Neckarpark ein volles Programm an: Das Frühlingsfest dauert parallel zum VfB-Heimspiel und zu zwei Konzerten an. Wie die An- und Abreise möglich ist, wo es zu Sperrungen kommt.

Fußball-Bundesliga, Konzerte und das Frühlingsfest: An diesem Freitag stehen im Stuttgarter Neckarpark wieder einmal mehrere Events an einem Tag an. Laut einem Sprecher der Stadt ist daher „im gesamten Stadtgebiet Stuttgart mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den An- und Abfahrtsrouten zum und im Neckarpark zu rechnen“.

Ein Überblick über die Veranstaltungen am Freitagabend und die Nahverkehrsverbindungen nach Bad Cannstatt.

Was steht am Freitag an?

Auf dem Wasen geht das 85. Stuttgarter Frühlingsfest weiter, das am Karsamstag begonnen hat. Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart hält es für möglich, dass am späten Nachmittag und Abend 35 000 Besuchern zeitgleich vor Ort sind.

Das christliche Rapduo O’Bros tritt in der Porsche-Arena auf. Einlass ist ab 17.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Shirin David kommt in die Schleyerhalle. Der Auftritt der Rapperin ist ab 20 Uhr zu erwarten. Eineinhalb Stunden vorher startet der Einlass. in.Stuttgart rechnet in Summe mit 15 500 Konzertbesuchern.

Um 20.30 Uhr ist in der Fußball-Bundesliga Anpfiff des Württemberg-Duells zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Heidenheim. Rund 60 000 Zuschauer werden in der MHP-Arena sein. Die Stadt verweist zudem auf die Wilhelma-Besucher, die den Zoo am späteren Nachmittag verließen. „Daher ist als grobe Schätzung am späteren Nachmittag und Abend von einer Gesamtzahl an Veranstaltungsgästen von bis zu 120 000 Personen auszugehen“, teilt der Sprecher mit.

Welche S-Bahnen und Busse fahren in Richtung Neckarpark?

Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen mitteilt, wird „die Stadtbahnlinie U11, die als Innenstadtschleife vom Hauptbahnhof über Rotebühlplatz und Charlottenplatz bis Cannstatter Wasen und wieder zum Hauptbahnhof pendelt, ab 17.53 bis circa 23 Uhr verkehren“. Bei Bedarf sei ein längerer Betrieb möglich. Die U11 werde mit zwei zusammengekoppelten Bahnen unterwegs sein.

Die U19 wird laut der Sprecherin von 6.30 Uhr bis um 20.30 Uhr zwischen Neugereut und Neckarpark (Stadion) fahren. Die U1, U2 und U13 würden regulär die Mercedesstraße ansteuern.

Die Buslinie 45 verkehrt laut der SSB-Sprecherin von etwa 18.30 Uhr bis eineinhalb Stunden nach der VfB-Partie – also gegen 23.50 Uhr zwischen Buchwald und Schlachthof. Fahrten zum Mercedes-Benz-Museum finden bei Heimspielen der Weiß-Roten nicht statt.

Welche S-Bahnen fahren in Richtung Neckarpark?

Wer mit der S-Bahn anreist, kann in Bad Cannstatt (S1, S2, S3), aber auch am Neckarpark (S1) aussteigen. Die Linien S1, S2 und S3 sind laut einem Bahnsprecher während des Frühlingsfests „in maximal möglicher Zuglänge mit drei Fahrzeugen“ unterwegs.

Nach dem VfB-Heimspiel setze die S-Bahn Stuttgart Sonderzüge ein. „Nach Wendlingen (Neckar) fahren zusätzliche Züge der S1 um 22.44 Uhr und 22.55 Uhr ab Bad Cannstatt sowie um 22.48 Uhr und 22.58 Uhr ab Neckarpark“, teilt der DB-Sprecher mit. Vom Neckarpark aus würden auch S1-Sonderzüge nach Stuttgart-Vaihingen fahren, geplant seien die Abfahrten um 22.52 Uhr und 23.02 Uhr.

In Richtung Esslingen entfällt allerdings eine Ausstiegsmöglichkeit: An der Station in Mettingen halten nach Angaben des Bahnsprechers seit Montagabend und noch bis am 3. Mai (1.30 Uhr) keine S-Bahnen der Linie S1 in Richtung Plochingen und Kirchheim/Teck. Sie werde barrierefrei ausgebaut. „Reisende aus Richtung Stuttgart nach Mettingen fahren bis Esslingen (Neckar) und steigen dort auf den Gegenzug der S1 in Richtung Herrenberg mit Halt in Mettingen um“, erklärt der Bahnsprecher.

Was ist im Straßenverkehr geplant?

Die Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ) „wird aufgrund ihrer Erfahrung mit vergleichbaren Situationen anhand der jeweils aktuellen Lage mit der Schaltung von Signalprogrammen, Informationen auf Variotafeln und Warnfunkmeldungen auf den Verkehr einwirken“, teilt der Stadtsprecher mit. Zudem werde es im Zulauf zu und auf der Talstraße zusätzliche Fahrstreifen geben. „Aufgrund der Vielzahl an gleichzeitigen Events lässt sich jedoch keine staufreie Anfahrt garantieren.“ Die Verkehrsleitzentrale empfiehlt, ohne Auto anzureisen.

Wo kommt es zu Sperrungen?

Zusätzlich zu Straßensperrungen in den umliegenden Wohngebieten während des Frühlingsfests erfolgen laut dem Stadtsprecher am Freitag wegen der Bundesliga-Partie „die üblichen Veranstaltungssperren“.

Die Mercedesstraße werde zwischen Talstraße und Martin-Schrenk-Weg (vor dem Stadion) gesperrt. Zudem könne es wegen der Anreise der Gästefans zu einer Sperrung der Benzstraße kommen.

Nach dem VfB-Spiel werde die Mercedesstraße komplett und in beiden Richtungen zum Schutz der Fußgänger gesperrt. „Zusätzlich kommt es zur Sperrung der Talstraße in Fahrtrichtung Mercedesstraße ab der Gaisburger Brücke sowie der Benzstraße in Fahrtrichtung Mercedesstraße ab der Anschlussstelle Stuttgart-Untertürkheim“, ergänzt der Stadtsprecher.