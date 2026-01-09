VfB gegen Bayer Leverkusen Wann endet die Horror-Serie?
Duelle zwischen dem VfB und Bayer Leverkusen waren meistens hochklassig. Nur warten die Stuttgarter seit 15 Spielen auf einen Sieg. Klappt’s im 16. Anlauf?
So manche Serie scheint für die Ewigkeit bestimmt. Die zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen zum Beispiel. Seit nunmehr 15 Partien warten die Schwaben auf einen Sieg gegen die Werkself, Pokal und Supercup mit eingerechnet. Gegen kein anderes Team in der Fußball-Bundesliga besteht eine längere Sieglos-Serie. Der Jahresauftakt 2026 hat es diesbezüglich nicht gut gemeint mit dem Pokalsieger von 2025. Es geht an diesem Samstag (18.30 Uhr) ausgerechnet – nach Leverkusen.