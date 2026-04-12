Der VfB Stuttgart empfing am Sonntagabend den Hamburger SV. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zeigte eine blitzsaubere Vorstellung und gewann ohne Probleme.
12.04.2026 - 19:21 Uhr
spielfreudiger VfB Stuttgart hat im engen Kampf um die Champions League ein deutliches Zeichen gesetzt. Nach dem Dämpfer gegen Borussia Dortmund gewann die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Aufsteiger Hamburger SV verdient mit 4:0 (2:0), schob sich in der heißen Saisonphase auf Rang drei vor und baute den Vorsprung vor dem Fünften Bayer Leverkusen auf vier Punkte aus.