Shneur Trebnik hilft der Polizei am Treffpunkt der Fans von Tel Aviv beim Spiel in Stuttgart. Wo geht es zum Bus? Was ist erlaubt? Der Rabbiner übersetzt und beantwortet Fragen.
11.12.2025 - 17:26 Uhr
Shneur Trebnik fällt auf im Stuttgarter Schlossgarten. Anzug, Krawatte, langer Bart, ein charakteristischer Hut und die Zizit, also weiße Fäden, die vom traditionellen Gewand unter seiner Jacke herausschauen: Der Mann in Schwarz ist Rabbiner, genauer: Polizeirabbiner. „Er unterstützt uns, vor allem auch wegen der Sprache“, sagt der Polizeisprecher Tobias Brenner.