Die Polizei berichtet von einem ruhigen Einsatz am ersten von drei Tagen rund um das Europa-League Spiel. Ganz störungsfrei blieb er jedoch nicht.
11.12.2025 - 05:00 Uhr
Am ersten von drei Großeinsatz-Tagen hat die Polizei zwei Zwischenfälle zu melden: Zwei Männer wurden am Rande einer Demo festgenommen. Ansonsten kam es im Vorfeld des Fußball-Europa-League-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv, das am Donnerstag um 18.45 Uhr angepfiffen wird, laut einem Sprecher der Polizei zu keinen Zwischenfällen.