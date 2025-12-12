Die Polizei ermittelt nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart gegen mehrere Maccabi-Fans. Dabei spielen Liedtexte eine Rolle.
12.12.2025 - 00:19 Uhr
Der Schutz der Stadt, des Stadions, der Fans und Mannschaften ist einer der größten Einsätze, den die Stuttgarter Polizei jemals auf die Beine gestellt hat. Und auch am zweiten Tag, dem Tag des Spiels in der Europa League zwischen VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv hat sie am Ende zunächst gute Nachrichten: „Es ist ruhig geblieben“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart kurz vor Mitternacht.