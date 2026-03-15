Ganz wichtiger und verdienter Sieg für den VfB Stuttgart II. Beim 1:0 in der dritten Liga gegen die TSG Hoffenheim II sind die Impulse von Bank entscheidend.
15.03.2026 - 15:53 Uhr
Nico Willig ballte beide Fäuste und schrie seine Erleichterung heraus. „Ja, mir sind sehr viele Steine vom Herzen gepurzelt“, räumte der Trainer des Fußball-Drittligisten VfB Stuttgart II nach dem 1:0 (0:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim II ganz offen ein. Es war erst der dritte Sieg im Jahr 2026, in dem es bereits sieben Niederlage zu verkraften gab.