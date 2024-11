VfB in der Champions League

Der VfB Stuttgart hat sich bei Roter Stern Belgrad eine böse Abreibung eingefangen. Die Mannschaft hat beim 1:5 große Schwächen offenbart, die der Gegner eiskalt auszunutzen wusste. Das hat seine Gründe, die unser Autor Philipp Maisel benennt.

Philipp Maisel 27.11.2024 - 21:51 Uhr

In der 70. Minute schickten die Heimfans im Stadion Rajko Mitic eine eindeutige Grußnote an die Anhänger des VfB Stuttgart – die sogar diejenigen vernommen haben dürften, die zuhause vor den Bildschirmen das Spiel in Belgrad verfolgten. „Auf Wiedersehen!“ schallte es minutenlang aus Tausenden Kehlen. Ein Triumphgesang.