VfB in der Champions League

Im Stuttgarter Airport werden die Passagiere auf dem Weg zu den Gates schon mal auf die Europapokal-Spiele des VfB eingestimmt. Wie es zu der Aktion kam.

David Scheu 19.08.2024 - 16:00 Uhr

Es ist nicht mehr lange hin, dann wird der VfB Stuttgart vom Flughafen auf der Filderebene zu Spielorten in ganz Europa aufbrechen – schließlich stehen ab September mindestens vier Auswärtsspiele in der Champions League an.