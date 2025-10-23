Vor allem bei den Trainern gibt es einige, die schon für Fenerbahce Istanbul und den VfB Stuttgart gearbeitet haben. Aber auch Spieler trugen schon beide Trikots. Ein Überblick.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Weiß-Rot und Gelb-Blau? Warum nicht!? Es gibt einige Trainer und Spieler, die sowohl für den VfB Stuttgart also auch für Fenerbahce Istanbul tätig waren. An diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) treffen der amtierende deutsche Pokalsieger und der Club aus der Türkei am dritten Spieltag der Europa League aufeinander. Und für einige Ehemalige wird es ein besonderes Aufeinandertreffen.

 

Zwar gab es noch nie ein sportliches Duell in einem Pflichtspiel zwischen den beiden Vereinen, aber eben Personen, die beide Clubs im Laufe ihrer Karriere kennengelernt haben. Und die teils hier und/oder dort besondere Erfolge gefeiert haben. Wir schauen auf eben jene Spieler und Trainer.

In unserer Bildergalerie haben wir die Beispiele zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.