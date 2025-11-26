Landung nicht möglich – VfB-Ankunft in Deventer verzögert sich

Der VfB-Trip zu den Go Ahead Eagles beginnt mit Komplikationen. Der Flieger der Stuttgarter darf nicht wie geplant landen. Das ist der Grund.

Dirk Preiß 26.11.2025 - 17:33 Uhr

Der Trip nach Deventer beginnt für den VfB Stuttgart mit Komplikationen. Der Tross war am frühen Nachmittag in Stuttgart per Flieger gestartet und sollte auf dem kleinen Flughafen Lelystad landen und dann nach ungefähr eine Stunde lang Deventer fahren, wo der Trainer Sebastian Hoeneß um 18.30 Uhr zur Pressekonferenz erwartet wird. Daraus wird nun nichts.