Der Start ins Jahr 2026 ist dem VfB Stuttgart fast perfekt gestartet, nach zwei Siegen und einem Unentschieden in der Fußball-Bundesliga steht nun die erste internationale Bewährungsprobe des Jahres an. In der Europa League tritt der VfB beim wohl hochkarätigsten Gegner der Ligaphase an. AM Donnerstag (21 Uhr) geht es im Stadio Olimpico gegen die AS Roma.

Schon am Abend zuvor beginnt das Livestream-Jahr unserer MeinVfB-Redaktion. Zum sechsten Mal in dieser Saison blicken wir in unserem Countdown ab 19 Uhr auf das anstehende VfB-Spiel der Europa League. Wie immer diskutieren wir alle wichtigen Fragen, besprechen Stärken und Schwächen des Gegners, schalten zu den Kollegen vor Ort – aber: Dieses Mal haben wir noch einen ganz besonderen Gast.

Giovanni Zarrella ist einer der derzeit erfolgreichsten Musiker und Entertainer im deutschen Fernsehen – mit eigener Show. Was er aber auch ist: ehemaliger Jugendfußballer bei der AS Roma und später beim VfB Stuttgart. Für das Duell des VfB in der italienischen Hauptstadt könnte es also kaum einen besseren Gesprächspartner geben.

Aus unserem MeinVfB-Team sind Philipp Maisel und Dirk Preiß am Start – die sich freuen, wenn auch ihr dabei seid beim Live-Countdown auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal.