Der VfB Stuttgart tritt am Donnerstag bei der AS Roma an. Wir blicken in unserem Livestream am Mittwoch auf die Partie – mit einem ganz speziellen Experten.
21.01.2026 - 06:00 Uhr
Der Start ins Jahr 2026 ist dem VfB Stuttgart fast perfekt gestartet, nach zwei Siegen und einem Unentschieden in der Fußball-Bundesliga steht nun die erste internationale Bewährungsprobe des Jahres an. In der Europa League tritt der VfB beim wohl hochkarätigsten Gegner der Ligaphase an. AM Donnerstag (21 Uhr) geht es im Stadio Olimpico gegen die AS Roma.