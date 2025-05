Die Freude war groß, die Aufregung auch. Da kann man schon sich schon mal verrechnen. Beim Empfang der Stadt für den VfB machte der OB den Club jünger als er ist. 1898 hey!

Frank Rothfuß 25.05.2025 - 16:23 Uhr

Ob es der Höhepunkt seiner Amtszeit wird? Die Mannschaft des VfB Stuttgart hat Oberbürgermeister Frank Nopper am Sonntag ein Geburtsständchen gesungen. Nopper feierte sein Wiegenfest an jenem Tag, an dem sich Verantwortliche und Spieler des VfB nach dem Pokalsieg ins Goldene Buch der Stadt eingetragen und die Ehrenmedaille der Stadt erhalten haben.