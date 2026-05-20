VfB-Star Deniz Undav Neuer Vertrag? Es geht wohl nur noch um „Kleinigkeiten“
Der VfB hat seinem Top-Stürmer ein schriftliches Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet. Deniz Undav würde erheblich mehr verdienen und ein Handgeld erhalten.
Der VfB hat seinem Top-Stürmer ein schriftliches Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet. Deniz Undav würde erheblich mehr verdienen und ein Handgeld erhalten.
Top-Stürmer Deniz Undav und der VfB Stuttgart verhandeln über eine vorzeitige Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags. Nun sieht es so aus, als würden die Vorstellungen des Nationalspielers und des Fußball-Bundesligisten sich nicht mehr groß unterscheiden.