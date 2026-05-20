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VfB-Star Deniz Undav Neuer Vertrag? Es geht wohl nur noch um „Kleinigkeiten“

VfB-Star Deniz Undav: Neuer Vertrag? Es geht wohl nur noch um „Kleinigkeiten“
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Da geht’s lang: Vieles deutet darauf hin, dass Deniz Undav seinen Vertrag beim VfB Stuttgart schon bald verlängern wird. Foto: Imago/Beautiful Sports

Der VfB hat seinem Top-Stürmer ein schriftliches Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet. Deniz Undav würde erheblich mehr verdienen und ein Handgeld erhalten.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Top-Stürmer Deniz Undav und der VfB Stuttgart verhandeln über eine vorzeitige Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags. Nun sieht es so aus, als würden die Vorstellungen des Nationalspielers und des Fußball-Bundesligisten sich nicht mehr groß unterscheiden.

 

Laut Undav „spricht nichts dagegen“, beim VfB zu bleiben. „Ich bin gerne hier. Ich fühle mich wie ein Stuttgarter, auch wenn ich es nicht bin“, sagte der Torjäger nun in einem „Sky“-Interview. Und dann erklärte er noch zum Stand der Verhandlungen: „Wir sind nicht so weit auseinander, sondern vielleicht sind es nur Kleinigkeiten.“

VfB macht Deniz Undav ein schriftliches Angebot

Ursprünglich hatten die Berater des VfB-Profis nach Informationen unserer Zeitung eine Gehaltserhöhung von 4,5 auf 6,5 Millionen Euro pro Saison gefordert – und dazu eine Laufzeit des neuen Kontrakts von vier Jahren. Dieser Betrag bezog sich allerdings nicht alleine auf das Grundgehalt, er hätte auch Leistungskomponenten wie die Champions-League-Teilnahme und Erfolgsprämien beinhaltet. Wie der VfB darauf reagierte? Er hat der Undav-Seite mittlerweile ein schriftliches Angebot vorgelegt.

Bleiben ziemlich sicher ein Erfolgsgespann: Trainer Sebastian Hoeneß und sein bester Stürmer Deniz Undav. Foto: Baumann

Laut „Bild“ bietet der Bundesligist – was sich mit den Informationen unserer Zeitung deckt – seinem teuersten Angestellten jetzt einen neuen Drei-Jahres-Vertrag, der bis 2029 laufen würde und die Option auf ein weiteres Jahr enthält. Das Gehalt von Deniz Undav würde auf rund 5,5 Millionen Euro steigen, dazu käme eine einmalige Zahlung eines Handgelds von rund zwei Millionen Euro allein für die Unterschrift. Es sind Summen, ﻿mit denen Deniz Undav und seine Berater weitgehend einverstanden sein sollen. Ob es noch vor Beginn der WM-Vorbereitung zur Vertragsverlängerung kommen wird, ist allerdings offen

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