Gegen Curaçao kam Deniz Undav von der Bank, traf und legte zwei Mal auf. Christoph Kramer hebt nun eine bestimmte Qualität des VfB-Stürmers hervor, die laut ihm nicht viele haben.
17.06.2026 - 11:17 Uhr
Nur vier Minuten hat Deniz Undav in seinem ersten WM-Spiel gebraucht, um seinen ersten Scorerpunkt einzufahren: Beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao am Sonntagabend (7:1) kam der Stürmer des VfB Stuttgart in der 64. Minute beim Stand von 3:1 ins Spiel und legte in der 68. Minute auf Nathaniel Brown ab, der zum 4:1 traf.