„Ich bin froh, dass ich es so geschafft habe und nicht gezüchtet worden bin“, sagt der Nationalspieler über seinen ungewöhnlichen Werdegang.
27.06.2026 - 12:49 Uhr
Nationalspieler Deniz Undav kann seinem späten Durchbruch als Profifußballer auch positive Seiten abgewinnen. „Es war ein sehr harter Weg, der aber auch viel Spaß gemacht hat“, sagte der 29-Jährige, der als Jugendlicher eine Ausbildung zum Maschinenführer absolviert hatte, am Rande der WM bei DFB-TV: „Ich habe viele Facetten im Leben gesehen. Ich bin froh, dass ich es so geschafft habe und nicht gezüchtet worden bin.“