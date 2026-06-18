Die favorisierte Schweiz steht gegen Bosnien-Herzegowina nach dem Remis zum Auftakt unter Druck. Die Auswahl von Trainer Murat Yakin versucht viel – und belohnt sich.
18.06.2026 - 23:04 Uhr
Mit einem hart erarbeiteten 4:1 (0:0) gegen Bosnien-Herzegowina ist die Schweiz der K.-o.-Phase der Fußball-WM einen großen Schritt näher gekommen. Erst der eingewechselte Johan Manzambi vom SC Freiburg knackte die bosnische Defensive in der 74. Minute. Der ebenfalls eingewechselte Rubén Vargas (84.), erneut Manzambi (90.) und Granit Xhaka (90.+7/Foulelfmeter) sorgten für die weiteren Schweizer Tore.