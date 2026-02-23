VfB Stuttgart: Abseitspfiff gegen Demirovic – Kamera zeigt neue Perspektive

Gleiche Höhe oder Abseits? Oft entscheiden Zentimeter über diese Frage, die in Fußball-Deutschland und andernorts immer wieder für kontroverse Diskussionen sorgt – was nicht weiter verwundert, schließlich hängt von der Antwort nicht selten direkt die An- oder Aberkennung eines Tores ab. Wie zuletzt beim VfB Stuttgart, der sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (3:3) in der 73. Minute zu früh freute. Mittelstürmer Ermedin Demirovic hatte zum vermeintlichen 3:2-Führungstreffer eingeköpft, der dann aber wieder einkassiert wurde: Veto des Videoassistenten aus Köln, dieser hatte den Stuttgarter minimal in der verbotenen Zone gesehen.

Die Szene sorgte im Nachhinein für reichlich Gesprächsstoff – und Stuttgarter Unmut. Zum einen, da die Abseitsstellung mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen war. Zum anderen, da die Frage im Raum stand, ob die Abseitslinie beim richtigen Heidenheimer Spieler angelegt worden war: Womöglich, so die Stuttgarter, wäre sie anstatt bei Stefan Schimmer eher bei Omar Traoré angebracht gewesen, dessen Hacke sich im Bildvordergrund ebenfalls sehr nahe am Tor befunden hatte. David Krecidlo, der Co-Trainer des VfB, zeigte die Szene nach Abpfiff immer wieder auf seinem Bildschirm. „Das ist schon hart. Es ist insgesamt eine sehr knappe Situation", sagte Cheftrainer Sebastian Hoeneß.

Dass es eine enge Kiste war, bestätigt auch der DFB. Die Entscheidung sei aber korrekt. „Es ist knapp, aber eindeutig Abseits“, sagt Alex Feuerherdt, Leiter der Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH. Maßgeblich sei die Position der Schulter von Demirovic, man habe auch keinen Heidenheimer Spieler übersehen. „Die halbautomatische Abseitstechnologie hat die Situation korrekt erfasst, das hat auch die anschließende Überprüfung durch den Videoassistenten ergeben. Für diese Überprüfung kann er mehrere Kameraperspektiven nutzen, etwa die Reverse-Kamera von der anderen Spielfeldseite. Diese zeigt das Abseits von Demirovic am deutlichsten.“

Sebastian Hoeneß haderte mit der knappen Abseits-Entscheidung. Foto: Baumann/Julia Rahn

Seit dieser Saison kommt besagte halbautomatische Abseitserkennung zum Einsatz, bei der eine künstliche Intelligenz durch die Analyse von Daten die genaue Position der Spieler und des Balles berechnet. Bis zu 21 Körperpunkte pro Spieler werden hierfür erfasst und in ein 3D-Bild überführt. Halbautomatisch nennt sich das Ganze, da das System zwar selbstständig arbeitet – am Ende aber ein Mensch (der Videoassistent) die virtuelle Linie überprüft.

Reibungslos läuft die Abseitserkennung in dieser Saison noch nicht immer und überall. Im vergangenen Oktober mahnten die DFB-Schiedsrichter und die Deutsche Fußball-Liga (DFL), deren Vereine die Kosten für die Technik über eine Umlage mittragen, in einer gemeinsamen Konferenz mit dem Anbieter Verbesserungen an. Vereinzelte Aussetzer gibt es noch immer. Im November zum Beispiel versagte im Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach (0:4) die Technik, als die Abseitslinie vor dem ersten Gäste-Tor am falschen Spieler gezogen wurde. Der Videoassistent musste eingreifen, letztlich zählte der Treffer. „Das System funktioniert nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten zunehmend besser“, sagt Feuerherdt, „die Prüfinstanz Mensch spielt aber nach wie vor eine zentrale Rolle.“

Grünes Licht aus Köln: Demirovic im Abseits

Am Wochenende beim Spiel des VfB gab es hierbei nichts zu beanstanden an der Technik. Vom erfahrenen Video-Assistenten Günter Perl (56) kam grünes Licht in Richtung Heidenheim an Feld-Schiedsrichter Sascha Stegemann: knappes Abseits. Da es sich hier um eine faktische Entscheidung handelt, überprüft der Referee im Stadion sie in der Regel nicht auf den Bildschirmen.

In diesem Zusammenhang ist zugleich oft der Zeitpunkt des Abspiels ein Thema, der in Situationen mit hoher Dynamik punktgenaue Entscheidungen zu einer besonderen Herausforderung macht. Hier lässt sich jedoch festhalten: Die Auswertung im Kölner Keller ist sehr kleinteilig und detailliert. Erfasst werden mindestens 50 Frames pro Sekunde – wobei der Videoassistent neben dem ermittelten Abspiel-Zeitpunkt auch die drei Frames davor und danach zu sehen bekommt. Jeweils mit einem grünen Balken im Fall von gleicher Höhe und einem roten Balken im Fall von Abseits.

Die Einführung eines Toleranzbereiches steht hier in Deutschland nicht bevor. Zum Hintergrund: In England wird mit einem solchen Spielraum von fünf Zentimetern gearbeitet – was ja aber auch dazu führen kann, dass sich genau am Übergang dieser Grenze zum verbotenen Bereich eine strittige Szene abspielt. „Ein Toleranzbereich verlagert das Problem und die Grenze nur“, sagt Feuerherdt, „die Premier League ist die einzige große Liga, die damit arbeitet – und hat auch Diskussionen.“ Sicher scheint: Sowohl in England als auch in Deutschland werden auch künftig knappe Entscheidungen für Gesprächsstoff sorgen. Wie jene in Heidenheim zuungunsten des VfB.