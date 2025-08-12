 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Alexander Wehrle kündigt weitere Transfers an

VfB Stuttgart Alexander Wehrle kündigt weitere Transfers an

VfB Stuttgart: Alexander Wehrle kündigt weitere Transfers an
1
Alaxander Wehrle will bis Anfang September noch Spieler verpflichten. Foto:  

Der VfB will sich in der Offensive in jedem Fall noch verstärken – und die Neuen werden „weniger 17-, 18- oder 19-Jährige“ sein, wie der Vorstandschef betont.

Sport: David Scheu (dsc)

Noch hat das Wechselfenster drei Wochen geöffnet, beim VfB Stuttgart aber ist man mit dem Verlauf des Transfersommers zum jetzigen Stand bereits zufrieden. „Wir sind relativ weit, haben den Kader weitgehend zusammengehalten und ein paar Spieler dazu bekommen, die auch alle im Trainingslager dabei waren. Das ist auch immer wichtig“, sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle im Talk „PubCannstatt“ unserer Redaktion.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: Angelo Stiller scheint bereit für den Supercup

VfB Stuttgart Angelo Stiller scheint bereit für den Supercup

Der Mittelfeld-Regisseur mischt im öffentlichen Training zum Wochenstart wieder voll mit – im Gegensatz zu Torhüter Alexander Nübel.

Bei den bisherigen vier Neuverpflichtungen fällt auf, dass drei von ihnen in die Kategorie jung und entwicklungsfähig fallen: Offensivakteur Noah Darvich (18), Flügelstürmer Lazar Jovanovic (18) und Zentrumsspieler Chema Andrés (20). Einzig Rechtsverteidiger Lorenz Assignon (25) hat schon einige Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel und kostete den VfB auch eine Ablöse von rund elf Millionen Euro.

Fabio Vieira steht auf dem VfB-Zettel

Der Fokus auf die Jugend ist dabei ein bewusster. „Wenn man die Transferperioden im Sommer 2023 und 2024 anschaut“, sagt Wehrle, „haben wir immer junge und entwicklungsfähige Spieler geholt, die vielleicht nicht jeder im Fokus hatte.“ Man habe auch jetzt schon gute Ansätze von den Neuen gesehen, an denen der VfB noch Freude haben werde, so der Vorstandschef.

Alexander Wehrle am Montagabend in der Alten Schule in Stuttgart-Gablenberg mit unseren Redakteuren Philipp Maisel (links) und Dirk Preiß (rechts) Foto: Baumann

Zugleich steht außer Frage, dass eine konkurrenzfähige Mannschaft auch die nötige Erfahrung und Reife benötigt. Soforthilfen, die ihre Leistungsfähigkeit auf hohem Niveau schon über Jahre nachgewiesen haben. Das gilt insbesondere nach dem Abgang von Enzo Millot, der in der Kreativabteilung im zentralen offensiven Mittelfeld eine Lücke gerissen hat. Wird der VfB hier deshalb nochmals nachlegen? „Ja, klar“, bestätigt Wehrle. „Das ist unser Ziel, definitiv. Da werden wir auch noch was machen.“ Man lasse sich jedoch nicht unter Druck setzen: „Es muss passen.“

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News: Großer Andrang beim öffentlichen Training

VfB Stuttgart News Großer Andrang beim öffentlichen Training

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Das Profil allerdings ist bereits klar: Kommen soll weniger ein weiterer Perspektivspieler, eher ein gestandener Profi: „Die Ziele, die wir auf dem Transfermarkt jetzt noch vor uns haben, werden weniger 17-, 18- oder 19-Jährige sein. Sie müssen aber auch keine 35 sein. Es gibt ja auch noch was dazwischen“, so der Stuttgarter Vorstandschef, der ankündigt: „Da kommen sicher noch ein, zwei Spieler, die schon in europäischen Ligen nachgewiesen haben, dass sie definitiv Fußball-Bundesliga spielen können.“

Kein Geheimnis ist, dass man sich in Gesprächen mit dem FC Arsenal über eine Verpflichtung von Fabio Vieira (25) für das Mittelfeld befindet. Die 30 Millionen Euro aus dem Millot-Transfer will der Verein nach Informationen unserer Redaktion aber nicht eins-zu-eins in einen neuen Spieler investieren, vielmehr liegt die Vorstellung bei maximal 20 Millionen.

Schließlich ist nach dem Weggang von El Bilal Touré (Leihende) auch ein vierter Stürmer noch im Fokus der Stuttgarter Transferbemühungen. „Es wird wieder eine lange Saison mit vielen, vielen Spielen“, sagt Wehrle mit Blick auf die Mehrfach-Belastung durch die Europa League. „Deswegen brauchen wir auch einen breiteren Kader. Und deswegen werden wir auch noch was machen.“

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Tage der Entscheidung – die neue Lage im Woltemade-Poker

VfB Stuttgart Tage der Entscheidung – die neue Lage im Woltemade-Poker

Durch die VfB-Deadline ist eine neue Dynamik in die Diskussion um Nick Woltemade gekommen. Was für einen Verbleib spricht – und was für ein weiteres Angebot der Bayern.
Von David Scheu
Wechselpoker beim VfB: Lothar Matthäus sieht Chancen für Woltemade-Transfer steigen

Wechselpoker beim VfB Lothar Matthäus sieht Chancen für Woltemade-Transfer steigen

Wechselt Nick Woltemade doch noch zum FC Bayern? Laut Lothar Matthäus könnte Bewegung in den Transfer kommen. Ein Grund dafür sei Kingsley Coman.
Von red/SID
Stürmer des VfB Stuttgart: VfB setzt Ultimatum im Poker um Nick Woltemade

Stürmer des VfB Stuttgart VfB setzt Ultimatum im Poker um Nick Woltemade

Die Entscheidung naht: Im Wechselpoker um den vom FC Bayern umworbenen Nationalspieler nennt Vorstandschef Alexander Wehrle eine klare Frist, die in Kürze abläuft.
Von David Scheu und Carlos Ubina
Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: So schwärmt Sasa Kalajdzic noch immer von Stuttgart

Ex-Stürmer des VfB Stuttgart So schwärmt Sasa Kalajdzic noch immer von Stuttgart

Der Österreicher hat beim VfB eine starke sportliche Zeit erlebt. Doch auch privat waren die Jahre prägend – jetzt steht er vor einem Wechsel.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart – FC Bayern München: Kein Support: Ultras boykottieren auch den Heim-Supercup

VfB Stuttgart – FC Bayern München Kein Support: Ultras boykottieren auch den Heim-Supercup

Wieviele Karten sind verkauft? Und wie geht die organisierte Fanszene mit dem Supercup gegen die Bayern um? Die Hintergründe zum Pflichtspielauftakt des VfB Stuttgart.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart: Im Fall der Fälle: Wer ersetzt das Duo Stiller/Karazor?

VfB Stuttgart Im Fall der Fälle: Wer ersetzt das Duo Stiller/Karazor?

Wie ist der VfB aufgestellt, sollte einer der Sechser Atakan Karazor und Angelo Stiller mal länger ausfallen? Diese Frage führt auch zur Zukunft von Yannik Keitel.
Von Heiko Hinrichsen
Vorstand VfB Stuttgart: Umworbener Marketingchef – das sagt VfB-Präsident Allgaier dazu

Vorstand VfB Stuttgart Umworbener Marketingchef – das sagt VfB-Präsident Allgaier dazu

Das Vorstandsmitglied Rouven Kasper soll Gespräche mit dem FC Bayern über eine neue Aufgabe führen. Jetzt äußert sich der Aufsichtsratschef zu der Personalie.
Von Carlos Ubina
Vorstand des VfB Stuttgart: FC Bayern lockt nun auch den Marketingchef des VfB

Vorstand des VfB Stuttgart FC Bayern lockt nun auch den Marketingchef des VfB

Der Rekordmeister hat offenbar nicht nur den Stürmer Nick Woltemade im Visier, sondern auch eine Stuttgarter Führungskraft: Rouven Kasper.
Von Carlos Ubina
Leihspieler des VfB Stuttgart: Laurin Ulrich trumpft als Vorbereiter auf

Leihspieler des VfB Stuttgart Laurin Ulrich trumpft als Vorbereiter auf

Der VfB Stuttgart hat aktuell mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie sie sich bei ihren Clubs schlagen.
Von Philipp Maisel
Dritte Liga: Der VfB II holt den ersten Saisonsieg

Dritte Liga Der VfB II holt den ersten Saisonsieg

Nach der Auftaktniederlage in Duisburg hat der VfB II seine Drittliga-Heimpremiere erfolgreich gestaltet. Gegen den FC Ingolstadt gab es einen 2:1 (2:0)-Erfolg.
Von Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga Alexander Wehrle
 