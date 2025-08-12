Der Mittelfeld-Regisseur mischt im öffentlichen Training zum Wochenstart wieder voll mit – im Gegensatz zu Torhüter Alexander Nübel.

Sicher, man muss immer mit Rückschlägen rechnen. Gerade bei Knöchelverletzungen. Aber Angelo Stiller, der sich im Trainingslager am Tegernsee eine Blessur am linken Sprunggelenk zugezogen hatte (Außenbandanriss), steht dem VfB Stuttgart wohl wieder zur Verfügung. Beim Trainingsauftakt in der Woche vor den Pflichtspielstart mischte Stiller voll mit.

Der Spielmacher wurde weder gedrosselt, noch nahm er sich in den direkten Duellen zurück. Wenn also nichts mehr passiert in den Einheiten bis zum kommenden Samstag, dann dürfte Stiller im Supercup gegen den FC Bayern (20.30 Uhr) einsetzbar sein.

Nicht ganz so gut sieht es dagegen bei Alexander Nübel aus. Der Keeper trainiert noch immer nicht voll. Aktuell scheint es unwahrscheinlich, dass Nübel gegen die Münchner zwischen den Pfosten stehen wird.

Chris Führich mit sehenswerten Treffern

Trainer Sebastian Hoeneß ließ seine Mannschaft am Dienstag in diversen Spielformen gegeneinander antreten. Auch das von Pellegrino Matarazzo eingeführte Taktiktafel-Wägelchen kam zum Einsatz. Auffällig war zudem, dass Hoeneß immer wieder Standardsituationen zuließ, bei denen unter anderem Noah Darwich und Pascal Stenzel als Ausführende auftraten. Die rund 1000 Zuschauer am Trainingsplatz Eins spendeten immer wieder Szenenapplaus, insbesondere für Chris Führich, der zwei sehenswerte Treffer erzielte. Zum Abschluss gab es für alle Selfies und Autogramme.