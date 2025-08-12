Der Mittelfeld-Regisseur mischt im öffentlichen Training zum Wochenstart wieder voll mit – im Gegensatz zu Torhüter Alexander Nübel.
12.08.2025 - 11:47 Uhr
Sicher, man muss immer mit Rückschlägen rechnen. Gerade bei Knöchelverletzungen. Aber Angelo Stiller, der sich im Trainingslager am Tegernsee eine Blessur am linken Sprunggelenk zugezogen hatte (Außenbandanriss), steht dem VfB Stuttgart wohl wieder zur Verfügung. Beim Trainingsauftakt in der Woche vor den Pflichtspielstart mischte Stiller voll mit.