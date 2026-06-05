VfB Stuttgart Anzeigetafel und Vip-Räume - das ändert sich in der MHP-Arena
Zur Saison 2026/2027 ändert sich das eine oder andere bei den Heimspielen des VfB Stuttgart. Eine Neuerung ist für alle Zuschauer erlebbar.
Zur Saison 2026/2027 ändert sich das eine oder andere bei den Heimspielen des VfB Stuttgart. Eine Neuerung ist für alle Zuschauer erlebbar.
In den Jahren 2010 und 2011 ist die heutige MHP-Arena zum reinen Fußballstadion umgebaut worden. Im Zuge dessen sind auch die beiden Videowände installiert worden, die bis heute in der Heimspielstätte des VfB Stuttgart für die Darbietung von Informationen und Entertainment sorgen. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sie ausgedient haben.