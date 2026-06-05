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VfB Stuttgart Anzeigetafel und Vip-Räume - das ändert sich in der MHP-Arena

VfB Stuttgart: Anzeigetafel und Vip-Räume - das ändert sich in der MHP-Arena
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Eine der beiden bisherigen Videowände in der Stuttgarter MHP-Arena. Foto: VfB

Zur Saison 2026/2027 ändert sich das eine oder andere bei den Heimspielen des VfB Stuttgart. Eine Neuerung ist für alle Zuschauer erlebbar.

Sport: Dirk Preiß (dip)

In den Jahren 2010 und 2011 ist die heutige MHP-Arena zum reinen Fußballstadion umgebaut worden. Im Zuge dessen sind auch die beiden Videowände installiert worden, die bis heute in der Heimspielstätte des VfB Stuttgart für die Darbietung von Informationen und Entertainment sorgen. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sie ausgedient haben.

 

Da sich vor allem die Technik solcher Videowalls in den vergangenen Jahren stark entwickelt hat, ist nun ein Austausch fällig geworden. Der Wartungsaufwand ist zudem hoch, Ersatzteile sind nur noch schwer zu bekommen. Der Austausch hat nun mit der Deinstallation der bisherigen Videowände begonnen.

Die neuen Videowalls sind nicht nur auf technisch neuesten Stand, sondern auch größer. 61 Quadratmeter groß war bisher jeweils die Fläche der Anzeigetafeln. Nun steigt die Größe auf jeweils 94 Quadratmeter. Verbessert sind künftig der Betrachtungswinkel, die Sicht von allen Plätzen aus, die Auflösung und die Bildqualität. Zu den Kosten für die neuen Videowände macht der VfB aktuell keine Angabe.

Zum Start der Saison 2026/2027 sind die Videowände nicht die einzige Neuerung. Zudem wird der „Club1893“, der Vip-Bereich der Gegengerade modernisiert, umgebaut und weiterentwickelt. Laut Alexander Wehrle ist dieser Hospitality-Bereich der Arena künftig ein „Leuchtturm für die Innovationskraft Baden-Württembergs weit über den Sport hinaus“. Der Vorstandsvorsitzende der VfB Stuttgart AG betont: „Wir schaffen hier eine Plattform für Innovation, Künstliche Intelligenz, Bildung und Zusammenarbeit, die Menschen, Unternehmen und Ideen miteinander verbindet.“

So soll es künftig im modernisierten „Club1893“ in der Gegengerade der MHP-Arena aussehen. Foto: i Live Group GmbH

Innerhalb des Bereichs, der bei Heimspielen Platz für 330 Personen bietet, wird es zwei „Erlebniswelten“ geben. In der einen wird es um die Historie des Clubs und seine Verbindung zu den Fans gehen. In der anderen stehen Zukunftsthemen im Fokus. Anwendungsbereiche des VfB und seiner Partner sollen „sichtbar, erlebbar und diskutierbar“ werden.

Abseits der Heimspiele kann der Bereich unter anderem von Unternehmen für zukunftsorientierte Veranstaltungen für bis zu 400 Menschen gebucht werden.

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