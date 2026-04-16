VfB Stuttgart bei 1899 Hoffenheim Nur wenige Tickets im freien Verkauf der TSG?
Die Nachfrage im Hoffenheimer Mitglieder-Verkauf für das VfB-Spiel ist größer als in den vergangenen Jahren. Ein Blick auf die Zahlen und die Regelungen.
Die Nachfrage im Hoffenheimer Mitglieder-Verkauf für das VfB-Spiel ist größer als in den vergangenen Jahren. Ein Blick auf die Zahlen und die Regelungen.
Die vergangenen beiden Auswärtsspiele des VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim haben auch atmosphärisch für Schlagzeilen gesorgt. Jeweils eine fünfstellige Zahl an Gästefans war in der 30 000 Zuschauer fassenden Pre-Zero-Arena dabei, wodurch sich die numerische Verteilung auf den Rängen in etwa die Waage hielt. Akustisch war sogar vielfach von einem Stuttgarter „Heimspiel in Sinsheim“ die Rede, Spieler und Verantwortliche schwärmten von der Unterstützung.