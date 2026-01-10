Der VfB Stuttgart trat am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen an. Gegen die gab es unter Sebastian Hoeneß bisher wenig zu holen. Das änderte sich.
10.01.2026 - 20:22 Uhr
Ein völlig entfesselter VfB Stuttgart hat seinen „Angstgegner“ Bayer Leverkusen mit reichlich DFB-Power in eindrucksvoller Manier besiegt - und Big Points im Kampf um die Königsklasse gesammelt. Die Schwaben ließen dem Vizemeister beim 4:1 (4:0) im Bundesliga-Topspiel keine Chance und zogen im Rennen um die Champions League mit Leverkusen gleich (beide 29 Punkte).