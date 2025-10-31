Der Leipziger Trainer lobt den VfB vor dem direkten Duell in den höchsten Tönen – mit einem überraschenden Quervergleich.
31.10.2025 - 14:53 Uhr
Zweiter gegen Dritter – schon rein tabellarisch ist es ein echtes Topspiel, wenn RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) den VfB Stuttgart empfängt. RB-Trainer Ole Werner erwartet dabei, dass man das auf dem Rasen auch sehen wird: „Es ist ein echtes Spitzenspiel. Ich gehe davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, das sich in Kleinigkeiten entscheiden kann.“