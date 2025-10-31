Zweiter gegen Dritter – schon rein tabellarisch ist es ein echtes Topspiel, wenn RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) den VfB Stuttgart empfängt. RB-Trainer Ole Werner erwartet dabei, dass man das auf dem Rasen auch sehen wird: „Es ist ein echtes Spitzenspiel. Ich gehe davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, das sich in Kleinigkeiten entscheiden kann.“

Ole Werner und Sebastian Hoeneß im April – damals trafen beide im Spiel des VfB gegen Werder Bremen aufeinander. Foto: IMAGO/Nordphoto Eine besondere Spannung habe er dabei bereits im Training registriert: „Es gibt keinen Raum für Fehler, jeder muss top vorbereitet sein. Es gab vom ersten Moment eine hohe Aufmerksamkeit auf dem Trainingsplatz und in den Besprechungen. Da merkst du schon, dass die Spieler wissen, gegen wen es geht.“

Leipzig-Trainer sieht „sehr aggressives Pressing“ des VfB

Den VfB lobt Werner fast schon überschwänglich – mit einem interessanten Quervergleich: „Jetzt wartet ein Gegner, der in meinen Augen für uns der beste ist seit Bayern – in den Abläufen als Mannschaft, gepaart mit der Qualität.“ Die Aussage ist durchaus bemerkenswert, da die Leipziger in dieser Saison nach dem 0:6 zum Auftakt in München unter anderem gegen Borussia Dortmund gespielt hatten.

Die Stuttgarter sieht Werner extrem gut organisiert: „Sie spielen ein sehr aggressives Pressing, deutlich mannorientierter als in der Vorsaison, gehen noch früher drauf.“ Am Ziel eines Sieges ändert das aus Leipziger Sicht freilich nichts: „Wir sehen uns gut vorbereitet.“