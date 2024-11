„Ganz anders als in Turin und Madrid“ – was die VfB-Fans in Belgrad erwartet

Auf die 2400 Stuttgarter Anhänger kommt in Serbien ein anderes Auswärtsspiel zu als zuletzt in der Champions League – in puncto Einlasskontrollen, Parkmöglichkeiten, Handy-Gebühren und mehr. Warum die VfB-Fans in Belgrad vorsichtig sein müssen.

David Scheu 22.11.2024 - 06:00 Uhr

Eine Reise wie jede andere? Nein, niemand in der Fanbetreuung des VfB Stuttgart würde das behaupten mit Blick auf die Partie bei Roter Stern Belgrad am Mittwoch (18.45 Uhr) in der Champions League. „Es ist kein normales Auswärtsspiel wie in der Bundesliga und bringt generell ganz eigene Herausforderungen – auch unter Sicherheitsgesichtspunkten – mit sich“, sagt der Fanbeauftragte Christian Schmidt. Es sei keine Panik angebracht, aber große Vorsicht. Was die Stuttgarter Anhänger erwartet.