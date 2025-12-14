VfB Stuttgart bei Werder Bremen Aus 32 Metern – wie Jamie Leweling den VfB auf Siegkurs bringt
Der Flügelstürmer ist beim 4:0 in Bremen als Torschütze und Vorbereiter der Mann des Abends im Weserstadion. Dabei zeigt er Wucht und Präzision.
Der VfB Stuttgart hat das letzte Auswärtsspiel des Jahres erfolgreich bestritten. Trotz der strapaziösen Wochen, die der Fußball-Bundesligist zuletzt hinter sich bringen musste. Doch in Bremen war nichts davon zu merken, dass die Spieler von Trainer Sebastian Hoeneß neun Spiele mehr in den Beinen hatten als die Werder-Profis – der VfB gewann mit 4:0 nach Toren von Bilal El Khannouss, Jamie Leweling, Deniz Undav und Chris Führich. Mann des Abends war dabei Leweling, der nicht nur traf, sondern auch als Vorbereiter in Erscheinung trat.