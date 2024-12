Nick Woltemade prägt das Spiel des VfB Stuttgart mehr und mehr. Beim 3:1 beim 1. FC Heidenheim ist er an allen drei Toren beteiligt – was den Trainer zu einer besonderen Aussage verleitet.

Dirk Preiß 15.12.2024 - 19:35 Uhr

Sebastian Hoeneß ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, einzelne Spieler des VfB Stuttgart in den Himmel zu loben. Meist will der Trainer der Stuttgarter selbst nach tollen Siegen nicht einmal einen seiner Profis herausheben. Am Sonntagabend machte er eine Ausnahme.