 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Wie der VfB in fünf Minuten zusammenbricht

VfB Stuttgart beim FC Bayern Wie der VfB in fünf Minuten zusammenbricht

VfB Stuttgart beim FC Bayern: Wie der VfB in fünf Minuten zusammenbricht
13
Der VfB Stuttgart mit Torwart Alexander Nübel wird in München in die Knie gezwungen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß verliert mit 2:4. Dabei kommt sie gut ins Spiel. Wir beleuchten die Fehler, die anschließend gemacht wurden.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Am Ende schien es fast so, als wollten die Bundesliga-Fußballer des VfB Stuttgart dem neuen Meister auf dem grünen Rasen der Allianz-Arena den roten Teppich ausrollen. Sie leisteten keine Gegenwehr mehr und hatten sich längst der Übermacht des FC Bayern gebeugt. Trotz der schicken Ergebniskosmetik kurz vor dem Abpfiff durch den wunderbaren Dropkick von Chema. Letztlich unterlag der VfB 2:4 (1:3) – oder anders herum: die Münchner machten die 35. Meisterschaft offiziell perfekt und nutzten die Schlussphase zum Schaulaufen.

 

Dabei ging es für die Stuttgarter gut los. Sebastian Hoeneß hatte sich einiges überlegt – und der Plan des Trainers wurde rasch klar. Seine Elf verzichte auf zu hohes Pressing in der Bayern-Hälfte. Ballkontrolle aus dem Mittelfeld heraus war gefragt, um dann mit Tempo in die Tiefe zu kommen. Wie beim ersten VfB-Tor, als Bilal El Khannouss mit feinem Pass Chris Führich auf der linken Strafraumseite einsetzte – ein Rechtsschuss und es hieß 1:0 für die Gäste (21.).

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Chemas Traumtor nur Ergebniskosmetik – die Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Chemas Traumtor nur Ergebniskosmetik – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB Stuttgart hat am 30. Bundesliga-Spieltag beim FC Bayern mit 2:4 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.

Durch die Führung bestätigte sich der erste Eindruck beim Südgipfel: der VfB präsentierte sich wach, während die Münchner etwas schläfrig in die Begegnung kamen. Wohl eine Folge der Strapazen nach dem bajuwarischen Höhepunktspiel am vergangenen Mittwoch gegen Real Madrid. Acht personelle Wechsel vollzog der Bayern-Coach Vincent Kompany nach dem Halbfinaleinzug in der Champions League, um mehr Frische in die eigenen Reihen zu bekommen. Nur Joshua Kimmich, Luis Diaz und Josip Stanisic waren wieder von Beginn an dabei.

Hoeneß veränderte sein Team nach dem Sieg gegen den Hamburger SV auf fünf Positionen, um für eine Überraschung zu sorgen. Deniz Undav (Gelbsperre) sowie Ermedin Demirovic, Maximilian Mittelstädt, Chema und Lorenz Assignon (alle auf der Bank) waren draußen. Dafür kamen Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Atakan Karazor, Bilal El Khannouss und Tiago Tomas rein – und was anfangs so schön für die Schwaben aussah, zerbrach innerhalb von wenigen Minuten.

Nicht zu bremsen: der VfB-Verteidiger Ramon Hendriks (links) grätscht gegen Jamal Musiala. Foto: Baumann/Julia Rahn

Dem Doppelschlag von Raphael Guerreiro und Nicolas Jackson (32./33.) folgte wenig später der dritte Schlag für den VfB. Alphonso Davies drehte mit einem abgefälschten Schuss die Partie mit dem 3:1 vollends komplett (37.). Dadurch hatte die beste Rückrunden-Offensive die bis dahin beste Rückrunden-Defensive in die Knie gezwungen.

„Wenn man sieht, wie die Gegentore gefallen sind, dann ist der Spielverlauf sehr ärgerlich“, sagte Hoeneß, „solche Böcke wie vor dem 1:2 kannst du dir gegen die Bayern einfach nicht erlauben.“ Der Fehler von Jeltsch beschleunigte den weiß-roten Kollaps. Zu schnell ging das alles für die Stuttgarter, als die Gastgeber auf das Gaspedal drückten. Jeltsch und Vagnoman wirkten da in der Defensive zeitweise überfordert. Auch Ramon Hendriks hatte Probleme.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB vs. FC Bayern: Vorfälle in München – Personenkontrollen laufen an

VfB vs. FC Bayern Vorfälle in München – Personenkontrollen laufen an

Vor dem Südschlager ist es beinahe zu einem Aufeinandertreffen von Anhängern gekommen. Die Polizei schritt kompromisslos ein. Nun laufen die Personenkontrollen.

Die ordnende Hand von Angelo Stiller wurde in dieser Phase vermisst. Der Taktgeber im VfB-Spiel ging unter den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Bayern-Wirbel mit unter. Auch die anderen deutschen Nationalspieler taten sich nach dem verheißungsvollen Start schwer. Jamie Leweling, der mit reichlich Abwehrarbeit betraut war, fiel nach vorne nicht auf – und im Tor stand Alexander Nübel bei den Gegentreffern auf verlorenem Posten.

So traf der nach der Halbzeit eingewechselte Harry Kane zum 4:1 (52.). Die VfB-Profis begnügten sich mit der Zuschauerrolle, nachdem Nübel zuvor stark gegen Leon Goretzka pariert hatte. Damit war das Spiel praktisch entschieden. Denn die Stuttgarter waren genug damit beschäftigt, die Niederlage in Grenzen zu halten. Dabei sollte es nach dem 0:5 im Hinspiel besser werden.

Doch der Qualitätsunterschied war zu groß beim Duell zwischen dem Rekordmeister und dem Champions-League-Aspiranten. Zunächst sprang nur noch eine Chance durch El Khannouss heraus. Er scheiterte aber am Bayern-Torwart Jonas Urbig (70.). Dennoch bleiben die Chancen auf die Königsklasse für den VfB intakt. Zumal er die Begegnung mit der Überelf nun hinter sich hat und der Blick sich nach vorne richtet. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es in der MHP-Arena in der Liga gegen Werder Bremen – ein Gegner, der wieder Normalformat hat.

Weitere Themen

Fanreaktionen zu FCB vs. VfB: „Wie kann man 3 so absolute Gurkentore bekommen“

Fanreaktionen zu FCB vs. VfB „Wie kann man 3 so absolute Gurkentore bekommen“

Am Sonntag trafen in München der VfB und der FC Bayern aufeinander. Die Bayern dominierten das Spiel und fügten Stuttgart eine deutliche 4:2-Niederlage zu. So reagierten die Fans.
Von Gülay Alparslan
Stimmen zum VfB Stuttgart: „Das Positive mitzunehmen“ – Karazor schwört Mannschaft auf Donnerstag ein

Stimmen zum VfB Stuttgart „Das Positive mitzunehmen“ – Karazor schwört Mannschaft auf Donnerstag ein

Nach dem 2:4 des VfB Stuttgart beim FC Bayern München haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Heiko Hinrichsen und Philipp Maisel
Bundesliga: FC Bayern zeigt VfB die Grenzen auf und ist Meister

Bundesliga FC Bayern zeigt VfB die Grenzen auf und ist Meister

Der FC Bayern München ist Meister – mal wieder. Der VfB Stuttgart konnte die vorzeitige Feier des Rekordmeisters nicht verhindern und musste sich 4:2 geschlagen geben.
Von red/SID
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Festgehaltene Fans zum Teil wieder auf dem Heimweg

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
FC Bayern vs. VfB Stuttgart: Tumulte vor dem Südschlager

FC Bayern vs. VfB Stuttgart Tumulte vor dem Südschlager

Vor dem Südschlager kam es beinahe es zu einem Aufeinandertreffen von Anhängern. Die Polizei schritt ein, offenbar gab es Verletzte.
Von Philipp Maisel
Bayern München gegen VfB Stuttgart: Das Spiel im Liveticker

Bayern München gegen VfB Stuttgart Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen den FC Bayern München. Verfolgen sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
Trainer des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß will seine Bayern-Bilanz aufpolieren

Trainer des VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß will seine Bayern-Bilanz aufpolieren

Bisher hat es für den Trainer mit dem VfB bei Gastspielen in München nur Niederlagen gegeben. Gibt es diesmal Punkte für die Stuttgarter, die als klarer Außenseiter ins Rennen gehen?
Von Heiko Hinrichsen
Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß beim FC Bayern spielen lassen

Aufstellung des VfB Stuttgart So will Sebastian Hoeneß beim FC Bayern spielen lassen

Der VfB will sich im Spiel beim designierten Meister FC Bayern München an diesem Sonntag (17.30 Uhr) achtbar schlagen. Mit dieser Startelf könnte es Trainer Hoeneß probieren.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart beim FC Bayern: Atakan Karazor und Tiago Tomas – gute Erinnerungen an die Allianz-Arena

VfB Stuttgart beim FC Bayern Atakan Karazor und Tiago Tomas – gute Erinnerungen an die Allianz-Arena

Zuletzt gab es für den VfB Stuttgart nix zu holen in der Münchner Allianz-Arena. Aber: Vor allem zwei VfB-Profis haben auch gute Erinnerungen an Gastspiel beim FC Bayern.
Von Dirk Preiß
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga Sebastian Hoeneß FC Bayern München
 
 