Schöne Szene im Vorfeld des Spiels in Porto: In der Altstadt singen VfB-Fans gemeinsam mit einheimischen Straßenmusikern „Stuttgart kommt“.

David Scheu 19.03.2026 - 16:32 Uhr

Dass die Fans des VfB Stuttgart sangesfreudig sind, ist keine Neuigkeit. Im Vorfeld des Auswärtsspiels beim FC Porto kam es dabei zu einem Spontankonzert im Zusammenspiel mit einheimischen Straßenmusikern. Die spielten am Ufer des Duoro „Stuttgart kommt“ von Wolle Kriwanek mit Unterstützung aus der Lautsprecher-Box – woraufhin sämtliche VfB-Anhänger in den umliegenden Cafes direkt mit einstimmten. Hier gibt es die Szene im Video: