Der VfB Stuttgart erzielt beim VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit das 2:2-Unentschieden. Während des Spiels gerät der Schiedsrichter in den Fokus. Die VfB-Fans sind sauer.

Durch einen späten Treffer von Deniz Undav hat der VfB Stuttgart eine unnötige Niederlage gerade noch abwenden können. In Unterzahl kamen die Schwaben in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg. Eine Woche nach dem fulminanten 5:1 gegen Borussia Dortmund zeigte Stuttgart aber keine gute Leistung.

Vor 27.135 Zuschauern in der Volkswagen Arena brachte Jonas Wind die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Nachdem Enzo Millot (32.) den Ausgleich für den VfB erzielt hatte, gelang dem starken Mohammed Amoura (68.) der erneute Führungstreffer für den VfL. Der eingewechselte Undav erzielte noch den Ausgleich.

Lesen Sie auch

Für große Aufregung sorgte die ein oder andere Entscheidung von Schiedsrichter Sven Jablonski. Vor allem die Gelb-Rote-Karte für VfB-Kapitän Atakan Karazor stieß bei Trainer Sebastian Hoeneß und den Fans der Schwaben auf großes Unverständnis. Nach einem Zweikampf entschied Jablonski auf Foulspiel von Karazor und schickte den VfB-Spieler vom Platz.

Schiedsrichter Jablonski spricht über Entscheidung

Doch war es nicht eigentlich ein Foul von VfL-Spieler Maximilian Arnold? Ja, finden die Anhänger mit dem Brustring – und auch Schiedsrichter Jablonski hat den Fehler mittlerweile zugegeben. „Beim Platzverweis gegen Karazor war es Foulspiel – aber andersherum.

Arnold hat sich direkt am Knöchel gehalten, ich habe auch einen Kontakt gesehen. Nach der Partie habe ich die Bilder nochmal gesehen. Die Gelb-Rote Karte war falsch, das ärgert mich“, sagte er gegenüber Sky. Wir haben einige Fan-Reaktionen auf der Plattform X zusammengetragen.

Weil es sich um eine Gelbe Karte handelte, durfte der Videoschiedsrichter derweil nicht eingreifen. Eine Regelung, die vielen VfB-Fans sauer aufstößt – und auch Jablonski ist der Meinung, dass sich etwas ändern muss. „Ich würde mir wünschen, dass ich in so einer Situation rausgehen kann, dann würde ich es gleich sehen“, sagte er. Und auch die Fans sind sich einig.

Auch der Wolfsburger Torschütze Amoura wurde von Schiedsrichter Jablonski zunächst frühzeitig nach einem Foulspiel gegen Jamie Leweling in die Kabine geschickt. Doch nach minutenlangem VAR-Eingriff entschied Jablonski schließlich, seine Entscheidung zu revidieren. Die Fußballfans sind sich in diesem Fall nicht einig.

Wieder stellt sich die Frage – haben wir in Deutschland ein Schiedsrichterproblem? Dieser User hat darauf eine klare Antwort.

Am Ende konnten die Fans des VfB Stuttgart dann doch noch jubeln. Publikumsliebling Deniz Undav erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleichstreffer für die Mannschaft mit dem Brustring. Die Freude darüber war bei den Anhängern natürlich groß.

Kommenden Dienstag geht es für den VfB Stuttgart weiter. Dann trifft die Brustring-Mannschaft in der Champions League zu Hause in der MHP-Arena auf Sparta Prag. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.