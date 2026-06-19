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VfB Stuttgart Beraterkosten steigen stark an – so erklärt sich die Rekordsumme

VfB Stuttgart: Beraterkosten steigen stark an – so erklärt sich die Rekordsumme
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Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner kümmern sich beim VfB Stuttgart federführend um Transfers. Auch sie müssen die Gegebenheiten des Marktes akzeptieren. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Michael Taeger

Noch nie hat der VfB mehr für Berater ausgegeben als zuletzt. Was hinter den Kosten steckt, wie sich die Summe zusammensetzt und die Branche funktioniert.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Das zurückliegende Jahr war für den VfB Stuttgart ein Jahr der Rekorde. Rekord-Umsatz, Rekord-Mitgliederzahl, Rekord-Transfererlös. Da liegt es nur auf der Hand, dass auch in Sachen gezahlte Beraterhonorare ein Rekord gebrochen wurde. Laut den offiziellen DFL-Zahlen hat der Club satte 32,03 Millionen Euro an Berater gezahlt. Noch nie waren es mehr. Im Zeitraum zuvor lagen die Stuttgarter noch bei 19,15 Millionen Euro.

 

Damit liegt der VfB im Trend. Bei den 18 Clubs, die 2026/27 in der Bundesliga spielen, erhöhten sich die Ausgaben von 249,72 auf 269,56 Millionen Euro. Die Stuttgarter reihen sich mit der Summe dort ein, wo sie zuletzt auf in der Tabelle gelandet waren: auf dem vierten Platz. Lediglich der BVB (32,3 Millionen), die Leipziger (39,8 Millionen) und die Bayern (49,8 Millionen) überwiesen noch mehr an Berater. Dass die Stuttgarter diese Rekordsumme ausgegeben haben, lässt sich erklären: Die Transfers von Nick Woltemade zu Newcastle (80 Mio. Euro) und Enzo Millot zu Al-Ahli SC (30 Mio. Euro) spülten nicht nur Rekordsummen in die Stuttgartern Kassen, sondern kosteten auch einiges an Beraterhonorar.

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Zwischen fünf und 15 Prozent Beteiligung für Berater sind branchenüblich bei solchen Deals. Wenn man also davon ausgeht, dass der VfB in der Mitte liegt, hat er im Falle von Nick Woltemade rund acht Millionen an dessen Berater gezahlt, bei Millot dürften es um die drei Millionen gewesen sein. Womit sich die Steigerung um 12,87 Millionen Euro bei den gezahlten Honoraren fast vollständig ergibt. Wer gut verkauft, muss eben mehr bezahlen, lautet die vereinfacht dargestellte Rechnung.  Zieht man diese Summe ab, liegt der VfB Stuttgart bei Weitem nicht auf Rang vier im Bundesligavergleich, sondern eher im Mittelfeld der Tabelle.

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Interessant ist, wie die Branche in diesen Fällen mittlerweile funktioniert. Denn die Berater halten nicht nur beim abgebenden Verein die Hand auf. Sondern gern auch beim aufnehmenden. Ganz nach dem Motto: Wenn ihr wollt, dass mein Spieler zu euch kommt, dann kostet euch das eine Summe X. Ein Vorgehen, das ganz nebenbei die immer häufigeren Wechsel von Spielern während einer Karriere erklärt. Der Berater des Spielers ist hier oft der Treiber, schließlich profitiert er davon.

Die Vermittler – in der Branche etabliert sich ein neues Modell

Da derlei Vorgehen heutzutage zum Branchenstandard gehört, ist es auch kein Wunder, dass die Beraterbranche ein ganz neues Wirtschaftsmodell entwickelt hat – die Vermittlung. Ein verdeutlichendes Beispiel: Will ein Verein mit einem anderen einen Transfer mit einem Spieler machen, dann muss er nicht nur den Spielerberater bedenken (und bezahlen). Denn der hat mit seinem Klienten längst einen sogenannten Wegvermittlungsvertrag geschlossen, der klar regelt, wie der Berater zu entlohnen ist bei einem Wechsel.

Fabian Wohlgemuth ist seit Jahren dabei und kennt sich entsprechend gut aus im deutschen Fußballgeschäft. Foto: Swen Pförtner/dpa

Sondern oft auch einen anderen, der exklusiv für einen Verein, Trainer oder ganzen Markt arbeitet. Und der sagt: Euer Spieler kann nur da hin oder dort hin wechseln, wenn ich mich einschalte. Und auch partizipiere. So gibt es mittlerweile eine ganze Riege an Beratern, die gar keine Spieler mehr betreuen. Sondern nur noch zwischen Interessenten vermitteln. Das kann sich auch auf Ablösesummen auswirken. Ein weiteres Beispiel: Wenn ein Verein unbedingt einen Deal braucht zu einer bestimmten Ablösesumme, diese aber nicht bekommt, kann er sich an einen solchen vermittelnden Berater wenden.

Der Deal: Der Vermittler verkauft den Spieler für die Summe X – und das Geld, das übererwirtschaftet wird, also über der benötigten/erwünschten Summe liegt, das teilen sich der Club und der Vermittler zu gleichen Teilen auf. Manchmal werden regelrechte Transferbeteiligungen vergeben – eine rechtliche Grauzone. Erlaubt ist dagegen das Modell, dass sich der abgebende Verein eine Weiterverkaufsbeteiligung vertraglich sichert.

Warum Eintracht Frankfurt am Ekitiké-Deal so wenig verdient hat

So erklärt es sich auch, warum es in der Branche ein offenes Geheimnis ist, dass von Eintracht Frankfurts Rekordtransfer der letzten Saison – Hugo Ekitiké zu Liverpool FC – am Ende nur rund 60 Prozent der 95 Millionen Euro Ablöse tatsächlich in Frankfurt hängenblieben. Denn Paris SG, Ekitikés früherer Club, hatte sich 20 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Und dann war noch eine stattliche Summe an Berater- und Vermittlerprovision zu bezahlen. „Das System der Spielerberatung ist in den vergangenen Wochen und Monaten heiß diskutiert worden, auch von prominenter Stelle. Wie in jeder Branche gibt es schwarze Schafe und auch wir sind angehalten, in diesem Bereich mit klaren Prinzipien zu agieren“, äußert sich VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zum Thema. Diskutiert werden kann seiner Meinung nach in vielen Fällen „in erster Linie die Verhältnismäßigkeit der Kosten“, so Wohlgemuth. „Aber auch das sei gesagt: Es gibt auch in diesem Berufszweig hervorragende Kollegen, denen es gelingt, ihre Abschlüsse gleichfalls zum Wohle der Spieler und der Vereine zu tätigen.“

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Diese Beispiele belegen allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Berater haben noch andere Wege, Geld zu verdienen. Klassische und gängige Verdienstmodelle sind das an einen Prozentsatz gekoppelte Provisionsmodell. Der Berater erhält so üblicherweise zehn Prozent des Bruttojahresgehaltes des Spielers. Auch ein Pauschalmodell, das wie eine Flatrate funktioniert, ist etabliert. Hierbei wird eine feste Summe oder ein gestaffelter Festbetrag pro Vertragsjahr vereinbart. Dieses Modell wird vor allem bei langfristigen Projekten oder jungen Talenten genutzt, um die Kosten für den abgebenden oder aufnehmenden Verein planbarer zu halten.

Angesichts dieser vielfältigen Verdienstmöglichkeiten für Berater ist es kein Wunder, dass Branchengrößen regelmäßig anprangern, wie viel Geld dadurch aus dem Geschäft abfließt. Manche lassen dabei geflissentlich unter den Tisch fallen, dass sich ihre eigenen Familienmitglieder dieser Modelle ebenso bedienen. So wird der Markt immer undurchsichtiger, weil es vielfache und teils hochkomplizierte Verflechtungen zu beachten gibt, wenn man Transfers realisieren möchte. Das Transferbusiness wird auf diese Weise immer schmutziger – doch wer gute Geschäfte machen möchte, muss mitspielen. Dass es hierbei möglicherweise zu der einen oder anderen Verquickung von Interessen kommen könnte, ist zumindest nicht kategorisch auszuschließen.

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