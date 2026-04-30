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VfB Stuttgart „Bereit für den nächsten Schritt“ – Hoeneß über die Toptalente

VfB Stuttgart: „Bereit für den nächsten Schritt“ – Hoeneß über die Toptalente
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Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits – auch Sebastian Hoeneß ist hier selbstredend miteingebunden. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB-Trainer spricht über seinen Austausch mit dem umworbenen Angelo Stiller – und über die Youngster aus der eigenen U21.

Sport: David Scheu (dsc)

Der Transfersommer naht – und mit ihm traditionell die Zeit, in der auch die Spekulationen zunehmen. Der VfB Stuttgart bildet da keine Ausnahme, zuletzt hatten Gerüchte über einen Abgang von Taktgeber Angelo Stiller im Sommer die Runde gemacht. Der Trainer bekommt das zwar mit, lässt es aber nicht an sich heran. Er werde sich nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligten, betonte Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) – gab dann aber doch einige Einblicke.

 

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Im persönlichen Austausch mit Stiller spreche er zum Beispiel gar nicht erst über mögliche Transfers. „Wir unterhalten uns nicht über diese Themen. Dann müsste ich mich fast täglich darüber unterhalten“, so Hoeneß, „da nutzen wir lieber die Zeit, um über unsere gemeinsamen Ideen und die Vorbereitung auf das Spiel zu sprechen.“ Klar ist aber für den Stuttgarter Chefcoach auch, dass das Erreichen der Königsklasse die Chancen auf einen Verbleib des begehrten Mittelfeldspielers bestimmt nicht senken würde: „Ange will sicher gerne Champions League spielen nächstes Jahr, das gilt auch für jeden anderen. Weil die Jungs natürlich ambitioniert sind und Ziele haben.“

Einer der begehrtesten Spieler im Kader: Angelo Stiller Foto: Baumann/Julia Rahn

Die hat auch Grischa Prömel, der sich dem Vernehmen nach mit dem VfB über einen Wechsel einig ist – den Hoffenheimern aber am Samstag im Duell mit den Stuttgartern gelbgesperrt fehlen wird. Auch hier: kein Kommentar des Trainers zur Gelbe Karte oder zur Zukunft – aber wertschätzende Worte für den 31-jährigen zweikampfstarken Mittelfeldakteur: „Es ist ein Spieler, den du gerne im Kader hast. Als Startspieler oder als Einwechselspieler.“

Sebastian Hoeneß: „Einige bereit für den nächsten Schritt“

Ob auch Spieler aus der eigenen U21 im Sommer in den Stuttgarter Profi-Kader rücken werden, ist indessen offen. „Ich bin froh über den Verbleib der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Das ist wichtig, dass die Jungs in ihrem Bereich auf höchstem Niveau die Wettkämpfe erleben können. Das ist gut“, sagt Hoeneß über die U21, in der viele Talente mit ihren Leistungen zum Ligaverbleib beigetragen haben. Noah Darvich, Mirza Catovic, Christopher Olivier, Florian Hellstern und weitere – die Liste ist eine lange.

Hier könnte für einige nun der nächste Schritt weg von der U21 anstehen – falls nicht in den Lizenzspieler-Kader des VfB, dann zu einem anderen Verein per Leihe. Hoeneß bestätigte hierzu entsprechende Überlegungen und Gespräche: „Wir werden jetzt wieder einige Jungs haben, die absolut bereit sind für den nächsten Schritt – entweder bei uns oder wie wir es jetzt auch schon hatten über die zweite Liga oder eine kleinere erste Liga im Ausland. Da laufen die Gespräche im Hintergrund. Sie sind alle ein gutes Stück weiter gekommen.“ Es wird sich also einiges tun in Sachen Transfers in den kommenden Wochen und Monaten.

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