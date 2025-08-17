Das Team von Heiko Gerber scheidet trotz vieler Chancen im DFB-Pokal gegen den FSV Mainz 05 aus. Am Sonntag wartet der FC Bayern II.

David Scheu 17.08.2025 - 16:07 Uhr

Mit starken Ergebnissen hatte das Frauenteam des VfB Stuttgart in der Vorbereitung für Aufsehen gesorgt, zuletzt auch gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim unentschieden gespielt. Nun aber folgte im ersten Pflichtspiel der Saison ein Dämpfer: Im DFB-Pokal unterlagen die Stuttgarterinnen dem Zweitliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 vor heimischem Publikum mit 0:2. Dabei stellten die Gäste bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg durch zwei frühe Tore: Erst schaltete Maja Pageler am schnellsten, als der Ball nach einer Ecke an die Latte prallte (4.). Wenig später erhöhte Chiara Bouziane nach einem Konter (11.).