Das Team von Heiko Gerber scheidet trotz vieler Chancen im DFB-Pokal gegen den FSV Mainz 05 aus. Am Sonntag wartet der FC Bayern II.

Sport: David Scheu (dsc)

Mit starken Ergebnissen hatte das Frauenteam des VfB Stuttgart in der Vorbereitung für Aufsehen gesorgt, zuletzt auch gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim unentschieden gespielt. Nun aber folgte im ersten Pflichtspiel der Saison ein Dämpfer: Im DFB-Pokal unterlagen die Stuttgarterinnen dem Zweitliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 vor heimischem Publikum mit 0:2. Dabei stellten die Gäste bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg durch zwei frühe Tore: Erst schaltete Maja Pageler am schnellsten, als der Ball nach einer Ecke an die Latte prallte (4.). Wenig später erhöhte Chiara Bouziane nach einem Konter (11.).

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News: Trainingsfreier Sonntag für die VfB-Profis

VfB Stuttgart News Trainingsfreier Sonntag für die VfB-Profis

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Das Team von Trainer Heiko Gerber hatte in der Folge mehrere Chancen, scheiterte aber immer wieder an 05-Torhüterin Marisa Schön und schied so letztlich aus. Am kommenden Sonntag steht für den VfB dann der Auftakt in die Zweitliga-Saison an mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München II (14 Uhr). Mitte Oktober besteht dann die Chance zur Revanche gegen die Mainzerinnen, die wie der VfB auch in der Vorsaison als Meister in ihrer Regionalliga-Staffel in die zweite Liga aufgestiegen waren. Die Ambitionen der Stuttgarterinnen sind groß, mittelfristig soll es in die Bundesliga gehen.