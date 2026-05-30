Der VfB Stuttgart bindet seinen Topstürmer Deniz Undav langfristig. Der Deal soll den Club rund 30 Millionen Euro kosten – und enthält noch eine weitere Option.

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit seinem besten Angreifer verlängert. Deniz Undav bleibt nach Informationen unserer Redaktion bis mindesten 2029 beim Club aus Cannstatt. Zudem enthält der Kontrakt eine Option auf ein weiteres Jahr – die sich automatisch aktiviert, wenn Undav entsprechende Zahlen liefert (Einsatzzeiten/Treffer.) Der Verein und das Lager von Undav einigten sich offenbar spät in der Nacht zum Samstag. Ursprünglich war das Arbeitspapier des 29-Jährigen bis 2027 gültig gewesen.

Der VfB nimmt nach Informationen unserer Redaktion sehr viel Geld für den besten deutschen Stürmer der abgelaufenen Bundesliga-Saison (19 Tore) in die Hand. Insgesamt soll das Paket um die 30 Millionen Euro umfassen. Das entspricht im Grunde den kompletten Mehreinnahmen, die der Tabellen-Vierte der Bundesliga durch die Qualifikation für die Champions League generiert. Allein für die Unterschrift soll Undav drei Millionen Euro erhalten.

Deniz Undav: Eines der Gesichter des Aufschwung beim VfB

Undav ist eines der Gesichter des sportlichen Aufschwungs der vergangenen Jahre. Nach einer rasanten Entwicklung in bereits fortgeschrittenen Fußballer-Alter war der aus der Nähe von Bremen stammende Undav 2023 von Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League ausgeliehen worden. Im Jahr darauf zog der VfB eine Kaufoption, die Engländer zogen eine Rückkaufoption. Die Verhandlungen zogen sich lange hin, ehe Undav endgültig an den Neckar wechselte – wo er sich bis zu diesem Tage nach eigener Aussage pudelwohl fühlt.

Undav fühlt sich in Stuttgart wohl. Das hatte der Stürmer zuletzt immer wieder betont Foto: Uwe Anspach/dpa

Undav gehörte unter Trainer Sebastian Hoeneß in den vergangenen drei Spielzeiten zu den tragenden Säulen des Teams. In seinem ersten Jahr für den VfB erzielte er 18 Treffer, es folgte eine kleine Leistungsdelle (9 Treffer) in seiner zweiten Saison im Trikot mit dem Brustring – auch Undav selbst war teils nicht zufrieden. In der zurückliegenden Saison hat der 29-Jährige wieder zur alten Stärke zurückgefunden und wurde mit der Nominierung für die Fußball-WM belohnt.

Dort muss er sich nun keine Gedanken um einen neuen Vertrag machen, sondern sich ganz aufs Fußballspielen konzentrieren. Diesen Wunsch hatte Undav mehrfach geäußert. Mit dem Deal schafft der VfB Stuttgart nach der Torhüterposition weitere Klarheit auf einer wichtigen Position im Kader, der Deal dürfte somit auch Signalwirkung für weitere Akteure haben.