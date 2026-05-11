Der Stuttgarter Stürmer äußert sich zum Poker um seine Vertragsverlängerung. Teamkollege Ermedin Demirovic ist derweil zuversichtlich, was einen Verbleib angeht.
11.05.2026 - 06:00 Uhr
Die Verhandlungen laufen längst. Hinter den Kulissen sprechen der VfB Stuttgart und Deniz Undav über eine Verlängerung des Arbeitspapiers des Stürmers, das im Sommer 2027 ausläuft. Dass beide Seiten sich schätzen und an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit interessiert sind, ist kein Geheimnis. Nun hat der Torjäger selbst einige Einblicke gegeben.