VfB Stuttgart Der Sieg des VfB hat diesmal viele Väter
Ein besonnener Elfmeterschütze, ein überraschender Matchwinner – und eine beeindruckende Effektivität vor dem Kölner Tor. Der VfB überzeugt diesmal in der Breite.
Lange hatte es nach einem Unentschieden ausgesehen: Doch letztlich hat der VfB den Geißbock zweimal zur richtigen Zeit an den Hörnern gepackt – und am Ende keineswegs unverdient seine ersten Auswärtspunkte der noch jungen Saison in Form eines 2:1-Sieges eingefahren.