 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Der Sieg des VfB hat diesmal viele Väter

VfB Stuttgart Der Sieg des VfB hat diesmal viele Väter

VfB Stuttgart: Der Sieg des VfB hat diesmal viele Väter
13
Auf den Punkt zur Stelle: Ermedin Demirovic besiegt in Köln den Elfmeter-Fluch des VfB – und trifft zum 1:1. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ein besonnener Elfmeterschütze, ein überraschender Matchwinner – und eine beeindruckende Effektivität vor dem Kölner Tor. Der VfB überzeugt diesmal in der Breite.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Lange hatte es nach einem Unentschieden ausgesehen: Doch letztlich hat der VfB den Geißbock zweimal zur richtigen Zeit an den Hörnern gepackt – und am Ende keineswegs unverdient seine ersten Auswärtspunkte der noch jungen Saison in Form eines 2:1-Sieges eingefahren.

 

Dabei galt diesmal für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß: Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Für eine Fußballmannschaft inmitten von zwei englischen Wochen am Stück darf das ja auch so mal sein. Vor allem, wenn man letztlich so effektiv vor des Gegners Tor agiert wie die Stuttgarter am fünften Spieltag in der Domstadt.

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Vagnoman sorgt für Feierlaune – die Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Vagnoman sorgt für Feierlaune – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB hat am fünften Spieltag beim 1. FC Köln mit 2:1 (1:1) gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Fest steht aber auch: Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß hat spielerisch nicht geglänzt, ließ sich aber nach dem frühen Rückstand durch Kölns Kaminski (4.) nicht entscheidend aus dem Tritt bringen - und hat nun eigene Spieltagshelden in seinen Reihen stehen. Zum Beispiel den besonnenen Ermedin Demirovic, der den Elfmeter-Fluch des VfB besiegte. Souverän schob der Mittelstürmer vom Punkt links unten zum 1:1 ein.

Dass sich die VfB-Fans in der mit 50.000 Besuchern ausverkauften Arena letztlich im Rausch des Sieges in den Armen liegen durfte, lag dann an einem Spieler, dem man noch nach zwei Dritteln der Partie nicht zwingend die Rolle des Matchwinners zugetraut hatte. Josha Vagnoman startete mit einigen Stellungsfehlern schwach in die Partie – war dann aber in der 81. Minute zur Stelle.

Beherzt zog der Ex-Hamburger im Kölner Strafraum durch, bekam von Angelo Stiller einen Zuckerpass in den Lauf serviert – und schloss überlegt zum 2:1 ein. Dass Vagnoman überhaupt spielte und nicht Lorenz Assignon, sein Rivale auf der Position des Rechtsverteidigers, lag an dem Matchplan des Trainers Sebastian Hoeneß.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart beim 1. FC Köln: Für Hoeneß ist „der Weg klar“ – wie der VfB den ersten Auswärtssieg holte

VfB Stuttgart beim 1. FC Köln Für Hoeneß ist „der Weg klar“ – wie der VfB den ersten Auswärtssieg holte

Dritter Sieg in Folge: Der VfB Stuttgart hat seine kleine Erfolgsserie fortgesetzt und nun auch auswärts die ersten Punkte geholt. Was war entscheidend beim 2:1 beim 1. FC Köln?

Der hatte mit Blick auf die englischen Wochen die Rotations-Maschine angeschmissen – und sein Team auf zahlreichen Positionen im Vergleich zur Europa League gegen Vigo verändert. So rückte auch der Kapitän Atakan Karazor nach zwei Partien ohne Startelfplatz wieder in die Anfangsformation – und machte ein ordentliches Spiel.

Auch wenn nicht alle der Neuberufenen, wie etwa Chris Führich, eine Bereicherung des Stuttgarter Spiels darstellten, so hatte der Sieg des VfB in Köln diesmal viele Väter. Trainer Hoeneß hat die Breite seines Kaders erfolgreich ausgenutzt. Das spart angesichts des weiter anstehenden Mega-Pensums für seine Profis wichtige Kräfte.

Weitere Themen

VfB Stuttgart beim 1. FC Köln: „Es war ein dreckiger Arbeitssieg“

VfB Stuttgart beim 1. FC Köln „Es war ein dreckiger Arbeitssieg“

Der VfB hat in Köln mit 2:1 gewonnen. Wie ordnen die Beteiligten das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.
Von Dirk Preiß und David Scheu
X-Reaktionen zu VfB gegen Köln: VfB-Fans bruddeln lange, sind dann erleichtert: „Hoeneß, du Rotationsgott“

X-Reaktionen zu VfB gegen Köln VfB-Fans bruddeln lange, sind dann erleichtert: „Hoeneß, du Rotationsgott“

Der VfB Stuttgart schlägt Köln mit 2:1. Die VfB-Fans haben trotzdem viel zu meckern – vor allem über die Rotationen von Coach Hoeneß. Wir haben Reaktionen auf X gesammelt.
Von Jonas Schöll
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News FC Basel misslingt die Generalprobe für das Spiel gegen den VfB

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart beim 1. FC Köln: Erster Auswärtssieg der Saison – der VfB jubelt in Köln

VfB Stuttgart beim 1. FC Köln Erster Auswärtssieg der Saison – der VfB jubelt in Köln

Köln und Stuttgart liefern sich einen munteren Schlagabtausch, den am Ende die Gäste für sich entscheiden.
FC Köln gegen den VfB Stuttgart: Das Spiel im Liveticker

FC Köln gegen den VfB Stuttgart Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen den 1. FC Köln. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
VfB Stuttgart II: „Ein Lehrgeldtag“ in Cottbus

VfB Stuttgart II „Ein Lehrgeldtag“ in Cottbus

Die Stuttgarter verlieren deutlich mit 0:5 in der Lausitz. Die Chance auf Wiedergutmachung kommt bereits am Dienstag.
Von David Scheu
VfB Stuttgart: Warum das Langarmtrikot wieder in Mode kommt

VfB Stuttgart Warum das Langarmtrikot wieder in Mode kommt

In der Mode kommt bekanntlich alles wieder – auch das Langarmtrikot. Warum ist das so? Wir haben beim VfB Stuttgart und Ausrüster Jako nachgefragt.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart beim 1. FC Köln: Trotz der vielen Rochaden – auf die VfB-Abwehr ist Verlass

VfB Stuttgart beim 1. FC Köln Trotz der vielen Rochaden – auf die VfB-Abwehr ist Verlass

Im Spiel beim 1. FC Köln muss der VfB hinten erneut umbauen. Finn Jeltsch fällt aus, dafür kehrt Jeff Chabot zurück. Bisher wirkten sich die vielen Wechsel nicht nachteilig aus.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgaret beim 1. FC Köln: Mit dieser Elf will Sebastian Hoeneß die neue Herausforderung angehen

VfB Stuttgaret beim 1. FC Köln Mit dieser Elf will Sebastian Hoeneß die neue Herausforderung angehen

Die Stuttgarter sind zum Abschluss einer englischen Woche bei den gut gestarteten Kölnern gefordert. Nun sucht der VfB-Trainer frische Kräfte für die Startformation.
Von Carlos Ubina
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart 1. FC Köln Bundesliga Kommentar Sebastian Hoeneß
 