Nikolas Nartey gibt sein Debüt für Dänemark – und ist damit der 15. A-Nationalspieler im Profi-Kader der Stuttgarter. Ein Überblick über das Ranking, das Ermedin Demirovic anführt.

David Scheu 27.03.2026 - 10:20 Uhr

Das Spiel war längst entschieden, für Nikolas Nartey aber kam es in der Schlussphase zu einem ganz besonderen Moment. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart wurde im WM-Qualifikationsspiel Dänemarks gegen Nordmazedonien (4:0) in der 86. Minute eingewechselt – und darf sich durch diesen Premieren-Einsatz nun A-Nationalspieler nennen, nachdem er bei seiner Nominierung im vergangenen November noch nicht gespielt hatte.