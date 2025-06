VfB Stuttgart: Der VfB macht Kasse durch das Final Four

Gut drei Wochen liegt das letzte Heimspiel des VfB Stuttgart inzwischen zurück – und seitdem hat sich einiges getan rund um die Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten. Große blaue Banner weisen auf das Final Four in der Nations League hin, an allen Ecken und Enden prägt das anstehende Turnier das optische Erscheinungsbild, selbst der Schriftzug des Stadion-Namensgebers MHP ist an vielen Stellen überdeckt: Die Arena befindet sich fest in den Händen des europäischen Fußballverbandes Uefa, der zwei von vier Partien des Finalturniers in der Nations League in Stuttgart ausrichtet: das Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien am Donnerstag (21 Uhr) sowie das Spiel um Platz drei am Sonntag (15 Uhr).